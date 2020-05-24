Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес порадувала шанувальників фігурою в яскравому образі

Зірка представила в сторіз Instagram кілька архівних знімків, пише Politeka.net. Співачка постала в зеленому платті-піджаку.

Наряд був коротким, завдяки чому можна розглянути стрункі, накачані ніжки Джей Ло.

Також з глибокого декольте сукні визирали груди артистки.

Зірка доповнила образ крихітною сумочкою на довгому ланцюжку і іншими аксесуарами.

Лопес зробила високий хвіст з довгого волосся. Макіяж був зроблений в її стилі - чорні, пишні вії та блискучі від блиску губи. Загалом, ця красуня просто еталон жіночності.

Варто відзначити, що Джей Ло справила справжній фурор, коли з'явилася у фіналі показу Versace весна-літо 2020 у довгому зеленому платті. А вказаний короткий наряд того ж дизайну, зірка одягла на вечірку після показу. Тільки вона доповнила свій образ яскравими ботфортами.

Мабуть красуня сумує за тими часами, коли красувалася перед людьми в розкішних нарядах.

Оскільки фото були оприлюднені в сторіз, ніхто з підписників не зміг відкрито їх прокоментувати.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес опублікувала фото зі своїм хлопцем, бейсболістом Алексом Родрігесом.

На фото співачка позувала у чорному топі і обтягуючих лосинах, а волосся у неї було розпущене. Родрігес стояв поруч у класичному костюмі, доповнивши образ краваткою.

Раніше ми писали, що Дженніфер Лопес потрапила в список 50-ти найкрасивіших людей 2020 року за версією журналу People en Espanol.

"Спасибі @PeopleEnEspanol! 50 ✨ 50 найкрасивіших у 2020 році @: @MillerMobley", - повідомила артистка, підкріпивши запис фото.

Нагадаємо, що 50-річна Джей Ло розбурхала чином юної дівчини, вік не перешкода: «Ух, гаряче».

Також Politeka писала, що коханець Джей Ло без сорому показав, як розважається із зіркою: нескромні кадри підкорили мережа.