Стало відомо, чому Меган Маркл і принц Гаррі вирішили в терміновому порядку покинути Великобританію

Про це в коментарі журналістам розповіло джерело з оточення колишніх герцогів, передає Sunday Times.

За словами джерел, Меган Маркл була впевнена, що королівська сім'я готує проти неї змову, тому вона прийняла рішення втекти з Букінгемського палацу з принцом Гаррі.

«Я думаю, що вона відчувала себе сторонньої з самого початку. Це була не те життя, до якого вона звикла, і вона хотіла піти», — анонімно заявив один з колишніх друзів герцогів.

Інсайдер також додав, що через відчуття ворожості Меган Маркл «буквально опинилася в ізоляції», коли переїхала в заміську резиденцію членів королівської сім'ї Фрогмор-хаус (Frogmore House) незадовго до народження свого первістка Арчі.

Тим не менше після втечі з Букінгемського палацу відносини принца Гаррі і принца Вільяма покращилися. В оточенні екс-герцогів припустили, що цього могло сприяти зараженню їх батька принца Чарльза китайським вірусом.

«Повідомлення про погане самопочуття батька допомогло їм знову зібратися, і тепер спілкування стало більш регулярним. Я не думаю, що все стало чудово, але однозначно стало краще», — додав інсайдер в спілкуванні з журналістами.

Підсумовуючи, джерело заявив, що колишня герцогиня Сассекська Меган Маркл побоювалася, що придворні в королівському палаці завдадуть шкоди її репутації через її американський стиль управління.

Раніше ми вже розповідали, як Меган Маркл заощадила на Гаррі в знаковий день. На другу річницю весілля подружжя вирішили скасувати всі справи і вимкнути телефони, щоб насолодитися товариством одне одного і подарувати традиційні подарунки.

Інсайдери повідомляють, що в цьому році Меган Маркл вирішила "заощадити" на подарунок своєму чоловікові: вона написала сентиментальне привітання для принца Гаррі, присвячене їх вічній любові.

А ось онук королеви Єлизавети II не став скромничати, незважаючи на його скрутне фінансове становище в США. Принц Гаррі підготував Меган величезний букет квітів і дороге кільце.

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