Стало известно, почему Меган Маркл и принц Гарри решили в срочном порядке покинуть Великобританию
Об этом в комментарии журналистам рассказал источник из окружения бывших герцогов, передает Sunday Times.
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По словам источников, Меган Маркл была уверена, что королевская семья готовит против нее заговор, поэтому она приняла решение сбежать из Букингемского дворца с принцом Гарри.
«Я думаю, что она чувствовала себя посторонней с самого начала. Это была не та жизнь, к которой она привыкла, и она хотела уйти», — анонимно заявил один из друзей бывших герцогов.
Инсайдер также добавил, что из-за ощущения враждебности Меган Маркл «буквально оказалась в изоляции», когда переехала в загородную резиденцию членов королевской семьи Фрогмор-хаус (Frogmore House) незадолго до рождения своего первенца Арчи.
Тем не менее после бегства из Букингемского дворца отношения принца Гарри и принца Уильяма улучшились. В окружении экс-герцогов предположили, что этому могло способствовать заражение их отца принца Чарльза китайским вирусом.
«Сообщение о плохом самочувствии отца помогло им снова собраться, и теперь общение стало более регулярным. Я не думаю, что все стало замечательно, но однозначно стало лучше», — добавил инсайдер в общении с журналистами.
Подытоживая, источник заявил, что бывшая герцогиня Сассекская Меган Маркл опасалась, что придворные в королевском дворце нанесут вред ее репутации из-за ее американского стиля управления.
Ранее мы уже рассказывали, как Меган Маркл сэкономила на Гарри в знаковый день. На вторую годовщину свадьбы супруги решили отменить все дела и отключить телефоны, чтобы насладиться обществом друг друга и подарить традиционные подарки.
Инсайдеры сообщают, что в этом году Меган Маркл решила "сэкономить" на подарке своему мужу: она написала сентиментальное поздравление для принца Гарри, посвященное их вечной любви.
А вот внук королевы Елизаветы II не стал скромничать, несмотря на его плачевное финансовое положение в США. Принц Гарри уготовил Меган огромный букет цветов и дорогое кольцо.
Напомним, раскрыт секрет, почему Меган Маркл и принц Гарри сбежали из королевского дворца.
Как сообщала Politeka, Меган Маркл нарвалась на неприятности и проиграла Кейт Миддлтон.
Также Politeka писала, что стало известно, как Меган Маркл в знаковый день побаловала Гарри.