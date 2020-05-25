Стало известно, почему Меган Маркл и принц Гарри решили в срочном порядке покинуть Великобританию

Об этом в комментарии журналистам рассказал источник из окружения бывших герцогов, передает Sunday Times.

По словам источников, Меган Маркл была уверена, что королевская семья готовит против нее заговор, поэтому она приняла решение сбежать из Букингемского дворца с принцом Гарри.

«Я думаю, что она чувствовала себя посторонней с самого начала. Это была не та жизнь, к которой она привыкла, и она хотела уйти», — анонимно заявил один из друзей бывших герцогов.

Инсайдер также добавил, что из-за ощущения враждебности Меган Маркл «буквально оказалась в изоляции», когда переехала в загородную резиденцию членов королевской семьи Фрогмор-хаус (Frogmore House) незадолго до рождения своего первенца Арчи.

Тем не менее после бегства из Букингемского дворца отношения принца Гарри и принца Уильяма улучшились. В окружении экс-герцогов предположили, что этому могло способствовать заражение их отца принца Чарльза китайским вирусом.

«Сообщение о плохом самочувствии отца помогло им снова собраться, и теперь общение стало более регулярным. Я не думаю, что все стало замечательно, но однозначно стало лучше», — добавил инсайдер в общении с журналистами.

Подытоживая, источник заявил, что бывшая герцогиня Сассекская Меган Маркл опасалась, что придворные в королевском дворце нанесут вред ее репутации из-за ее американского стиля управления.

Ранее мы уже рассказывали, как Меган Маркл сэкономила на Гарри в знаковый день. На вторую годовщину свадьбы супруги решили отменить все дела и отключить телефоны, чтобы насладиться обществом друг друга и подарить традиционные подарки.

Инсайдеры сообщают, что в этом году Меган Маркл решила "сэкономить" на подарке своему мужу: она написала сентиментальное поздравление для принца Гарри, посвященное их вечной любви.

А вот внук королевы Елизаветы II не стал скромничать, несмотря на его плачевное финансовое положение в США. Принц Гарри уготовил Меган огромный букет цветов и дорогое кольцо.

Напомним, раскрыт секрет, почему Меган Маркл и принц Гарри сбежали из королевского дворца.

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