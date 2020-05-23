Эксперты рассказали, с чем жена британского принца Гарри, Меган Маркл, так и не смогла смириться

Супруга внука Елизаветы ІІ до замужества снималась в сериале «Форс-мажоры» и уже тогда начала привыкать к вспышкам фотоаппаратов папарацци. Актриса предполагала, что справится с прессой и ролью члена королевской семьи после свадьбы.

Эксперта Кэти Никхолл уверена, что Меган не могла представить, что ее ждет на самом деле, пишет ok-magazine.

Герцогиня Сассекская, как и супруга принца Уильяма, Кейт Миддлтон, изучала все тонкости поведения. Однако Кейт в итоге чувствует себя как рыба в воде в отличие от Меган.

По словам Никхолл, Маркл столкнулась с тем, где опыт актрисы бессилен. И это стало более понятно после выхода документального фильма из Африки.

Супруга принца Гарри едва не расплакалась, общаясь с журналистом Томом Брэдби.

Герцогиня рассказала, что ей непросто быть матерью в таких жизненных обстоятельствах и отметила, что главное для нее не просто выживать, а жить счастливо.

Позже Меган решила капитулировать, в отличие от Кейт, которая осталась на своем месте.

Однако, стоит вспомнить, что Миддлтон не всегда была любимицей публики. Герцогиню Кембриджскую тоже донимали СМИ.

Как отметила эксперт, в случае с Маркл - здесь будто ничего нельзя сделать правильно. Жену Гарри обсуждают, начиная от лака для волос, заканчивая тем, насколько часто она прикасается к своему округлившемуся животу.

Герцогиня Сассекская будто нарывается на неприятности, что бы она не делала.

Хотя, у Кейт и Меган были опытные команды, которые помогали им справиться с новой королевской жизнью, все же тренировки никак не спасли бывшую актрису.

Напомним, что брак Миддлтон и Уильяма на грани разрыва, королевской семье не утаить скандал.

Как сообщала Politeka, Кейт Миддлтон жестко оконфузилась при детях: "Ветер задрал...".

Также Politeka писала, что Кейт Миддлтон похвасталась неожиданным образом, такой герцогиню еще не видели