Бывшие герцоги Сассекские Меган Маркл и принц Гарри скромно отпраздновали вторую годовщину свадьбы

Об этом пишет издание People.

Как известно, 19 мая - был знаковым днем для Меган Маркл и принца Гарри, поскольку они отмечали вторую годовщину своей свадьбы.

Инсайдеры на примере прошлогоднего дня рождения Гарри в комментарии журналистам признались, как бывшая герцогиня умеет удивлять мужа роскошными подарками.

Они всегда дарят друг другу романтичные подарки и 2019 год не был исключением. Тогда Меган воссоздала на заднем дворе их с Гарри африканские приключения. По словам источников, экс-герцогиня захотела "перенести" Гарри туда в день рождения: они залезли в палатку со спальными мешками, она приготовила ужин и тем самым воссоздала африканскую Ботсвану, где они влюбились друг в друга.

"Мы разбили лагерь под звездным небом. Она присоединилась ко мне на пять дней в этой поездке, что было совершенно фантастично", - вспоминал Гарри в недавнем интервью.

Что касается второй годовщины свадьбы, то Меган Маркл сделала мужу открытку ручной работы, написав в ней о своей любви.

"Они любят сами делать традиционные свадебные подарки. Первая годовщина свадьбы была бумажной, и Меган написала свадебную речь, вставив ее в рамку. А в этом году они оба подарили друг другу подарки из хлопка", - утверждает осведомленный источник из окружения бывших герцогов.

Ранее мы уже рассказывали, как Меган Маркл сэкономила на Гарри в знаковый день. На вторую годовщину свадьбы супруги решили отменить все дела и отключить телефоны, чтобы насладиться обществом друг друга и подарить традиционные подарки.

Инсайдеры сообщают, что в этом году Меган Маркл решила "сэкономить" на подарке своему мужу: она написала сентиментальное поздравление для принца Гарри, посвященное их вечной любви.

А вот внук королевы Елизаветы II не стал скромничать, несмотря на его плачевное финансовое положение в США. Принц Гарри уготовил Меган огромный букет цветов и дорогое кольцо.

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