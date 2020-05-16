Ксенія Собчак поділилася новим стильним селфи свого чоловіка Костянтина Богомолова

Відома російська телеведуча опублікувала новий пост на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

На цей раз Собчак вирішила поділитися не своїм фото, а знімком свого чоловіка, режисера Костянтина Богомолова, з яким вони одружилися в минулому році. Чоловік ведучої позує в чорній сорочці і оригінальних окулярах з червоним склом. Судячи по відображенню в них, Богомолов фотографує себе сам.

Режисер не став демонструвати жодних оригінальних поз і просто сфотографувався з серйозним обличчям. Його дружина вирішила використовувати це фото, щоб висловити свої ніжні почуття.

«Мій Морфеус ❤️», - написала Собчак у підписі до світлини.

Її шанувальники оцінили знімок і прийшли в захват від зворушливих стосунків пари. При цьому багато хто відзначав, що чоловік виглядає неабияк схудлим. Люди вважають, що Богомолов після весілля помітно змінився і став не схожий на себе.

«Яка ви класна пара!», «Страшно красивий», «Голова велика у нього мабуть розумний хлопець», «Схуд», «Два чоботи пара!», «Ксенія, погодуйте чоловіка», «Що сама на пику кінь, що і половинку по собі вибрала, сховай вже цю пику і не ганьбися», «Прям не дізналася», - пишуть люди в коментарях.

Нагадаємо, Собчак показала головного чоловіка в своєму житті, Богомолов і Віторган в прольоті: "Пощастило хлопцеві".

Як повідомляла Politeka, Ксенія Собчак показала страшну поведінку Богомолова: "Біла гарячка".

Також Politeka писала, що Собчак виявила російських військових на Донбасі: "Відволікали увагу від кримської проблеми".