38-річна російська телеведуча Ксенія Собчак своєю необдуманою витівкою нарвалася на новий скандал

Так, Собчак разом зі своїм чоловіком, режисером Костянтином Богомоловим і сином Платоном вирушили в гості на 9 Травня до музиканта Дмитра Малікова, наплювавши на карантинні обмеження. У сторіс в Instagram Ксенія написала, що вони «вперше зробили вилазку до друзів-карантинщиків».

Як пишуть російські ЗМІ, гості їли вишукані страви, пили дорогі напої за 110 тисяч рублів за пляшку і організували невеличкий концерт.

При цьому Собчак суперечить самій собі. Днями вона вибухнула гнівним постом в Instagram з приводу тих, кому "закон не писаний" - бачите, ходять на вулиці і не сидять вдома, передає Politeka.net.

"Нашим співгромадянам закон не писаний... Сказано: сидіть вдома! Ні ж... всі гуляють:( на вулицях натовпи народу. Свіжим повітрям, кажете, подихати вийшли? Ось вам план ідеальної "прогулянки" під час карантину: надягаєте все краще відразу, укладка і яскравий макіяж - теж MUST!!! І затишно сідаєте максимально близько до очисника повітря. Відчуття - неначе ви на березі Байкалу;)", - написала Собчак.

Ці слова зачепили користувачів, які тут же накинулися на Ксенію з обуренням, дорікаючи в тому, що вона сама порушує правила.

"А 'Ксю' сидить вдома або вона інших кровей???😁"

"Мати з глузду з'їхала"

"А ти бл*дь цариця вдома сидиш?? Ну звичайно"

"Ви так пишете, тому що особисто самі вдома не сидите!!! 👎😁😂а ця замітка чергова реклама чистої води!"

"Хто б говорив, Ксенія Анатоліївна, хто б говорив! Чи не Ви самі гуляєте по Москві, та по друзям ?!"



"Ти на цій темі бабок собі не зрубаєш особливо . Кому потрібен цей шматок го*на електронного якщо жерти нічого !... Так що Ксенія , йди ка ти в піз*у зі своїми писаними законами , самі їх виконуйте спочатку , а потім людям нав'язуйте"

"а чим відрізняється «звичайна несвідома людина»,що ходить по вулиці без маски від Вас,що знімає свої репортажі?Наприклад з Гудковим,в колі інших людей,у кафе,барбершопі(масок на вас я не спостерігав),хоча,напевно десь поруч стояв ваш очищувач/зволожувач повітря 🤪Тхне лицемірством звичайно"

"Ксенія, Ви теж ходите всюди. Або Ви до Малікова переїхали?"

"Ех, Ксюша! Подивилася інтерв'ю з Варнарвою-😂 .... І сидіти тобі в камері на соломі !!! Жах! Думала - подорослішала, для сина прикладом будеш ... 😢"

Раніше ми повідомляли, як співак Філіп Кіркоров, начхавши на карантин, гучно відсвяткував 53-річчя в колі сім'ї та друзів, зокрема разом з ним відгуляли Микола Басков і Ані Лорак. Згодом користувачі звинуватили Кіркорова і його гостей в розпусті.

Нагадаємо, Богомолов вирішив втекти від Собчак і боляче поплатився, відео розправи.

Як повідомляла Politeka, Собчак налякала зовнішнім виглядом на ніч дивлячись, Богомолову не позаздриш.