Практично кожен вихід супермоделі Белли Хадід робить фурор

Красуня вміє вигідно підкреслити всі достоїнства своєї фігури, повідомляє Politeka.net. Подивімось на топ одних з найбільш безсоромних образів красуні на важливих заходах.

Модель з'явилася у відвертому, чи не прозорому топі і повітряній спідничці на заході "Dior x Vogue" під час Каннського кінофестивалю у травні минулого року. Красуня зробила яскраві враження, своїм зухвалим і водночас, дуже ніжним образом.

Белла Хадід постала в спокусливому вбранні, який обтягнув всі її вигини і показав тонку талію. У таких виблискуючих топі і спідниці зірка з'явилася на Каннському фестивалі 2018 року. "Безсоромний" образ доповнили прикраси Bvlgari.

Белла Хадід вбралася в сукню від "Roberto Cavalli" на вечірку, присвячену 70-річчю Каннського кінофестивалю. Дизайн верхньої частини вечірньої сукні виконаний з блискучої алмазно-кристалічної сітки, яка привернула увагу публіки.

Гола сукня від Тамари Ральф і Майкла Руссо на фігурі Белли виглядала просто шикарно. У такому вигляді красуня побувала на Каннському фестивалі у 2017 році.

Також в Каннах у 2017 році Белла Хадід з'явилася в супер блискучій напівпрозорій сукні без бретелей Роберто Каваллі. Зірка виглядала приголомшливо, тому вбрання визнали одним з кращих на червоній доріжці кінофестивалю.

Модель вразила стильним луком на вечірці Magnum x Alexander Wang під час 71-го Каннського кінофестивалю в L'Ondine Beach у 2018 році.

У 2018 році зірка з'явилася на балу в Каннах у сукні від Dior. Червоний наряд привернув увагу всіх.

Модель виглядала щасливою в білому платті і бісерних туфлях від Magnum x Alexander Wang на вечірці, присвяченій 71-му Каннському кінофестивалю в L'Ondine Beach 2018 року.

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