Курс долара в Україні після декількох тижнів зниження раптово перейшов до зростання

Експерти пояснили, в чому причина і розповіли, чого чекати від курсу найближчим часом, пише «Обозреватель».

Наголошується, що головна причина зміни курсу криється в тому, що іноземці почали активно скуповувати долари напередодні переходу на "адаптивний карантин".

При цьому аналітик Вадим Иосуб вважає, що говорити про зміну тенденції поки ще рано.

"Поки рано говорити про розворот тенденції. Досить імовірно, що на "вузькому" ринку до зростання валюти могли призвести дії декількох великих покупців. У міру вичерпання їх попиту гривня може повернутися до зміцнення", – зазначив експерт.

За його оцінками, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,7-26,8 грн, а готівковий в банках буде коштувати близько 26,6/26,9 грн (22 травня курс склав 26,7 грн/$). За прогнозом аналітика Андрія Шевчишина, гривня збереже свої позиції і буде рухатися в діапазоні 26,6-26,8 грн/$.

Також експерти відзначають, що співпраця з Міжнародним валютним фондом позитивно позначиться на курсі в тривалій перспективі.

"Співпраця з МВФ в перспективі найближчих 12 місяців позитивно вплине на гривню і зніме ризики глибокої девальвації. Однак короткостроково ринок буде перебувати під впливом попиту і пропозиції", – додає Шевчишин.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) на 25 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,75 гривень за долар. Курс на 1 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 25 травня встановлено на такому рівні: 26,7556 гривень за 1 долар (-0,0143 грн). При цьому курс долара на 21 травня становить 26,7699 гривень за 1 долар.

Нагадаємо, НБУ різко змінив курс валют, долар і євро синхронно летять на дно: чого чекати в обмінниках.

Як повідомляла Politeka, долар летить у прірву, експерт розповів, до чого готуватися: "На найближчому тижні...".