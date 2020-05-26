Відома американська фітнес-модель Ніколь Амато показала себе у вигідному ракурсі
Красуня часто демонструє ідеальну фігуру у своєму Instagram, пише Politeka.net. Так, модель опублікувала новий пост, в якому хвалиться великою груддю.
Красуня продемонструвала пишні форми в маленькому синьому бікіні. Крихітний ліфчик обтягнув пишні груди, прикривши лише найінтимніше.
Трикутники тканини трималися на тонких бретельках, які ніби вп'ялися в тіло зірки. Зверху зірка одягла топ на блискавці.
Також модель одягла сині плавки-бікіні на зав'язках.
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Дві маленькі ланцюжки із зірочками доповнили образ.
Крім пишних грудей не можна не відзначити тонку талію і сталевий прес моделі.
Волосся красуня прибрала в хвіст, вона дивилася в камеру, витягнувши вперед пухкі губи.
У руках модель тримала якийсь напій, посвітивши світлим манікюром.
За сім годин пост зібрав понад 7000 лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі вразилися формам Ніколь і написали їй масу компліментів.
"Гідна захоплення", - написав один з фанатів.
Нагадаємо, Ніколь Амато показала свої тренування на велотренажері. Красуня не тільки приділяла час активному крутінню педалей, але і зйомці себе на камеру.
При цьому красуня знімала себе з неймовірно гарячого ракурсу: піднявши камеру над грудьми.
Раніше повідомлялося, що Ніколь Амато позувала, ймовірно, повністю голою.
Красуня лише прикрилася плащовою тканиною різних кольорів. З-під покривала виднілося оголене тіло зірки.
Раніше повідомлялося, що Ніколь Амато була в чорній маєчці з глибоким декольте, з якого, можна сказати, визирали соковиті принади. Маєчка облягла пружні груди.
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