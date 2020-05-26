Відома американська фітнес-модель Ніколь Амато показала себе у вигідному ракурсі 

Красуня часто демонструє ідеальну фігуру у своєму Instagram, пише Politeka.net. Так, модель опублікувала новий пост, в якому хвалиться великою груддю. 

Красуня продемонструвала пишні форми в маленькому синьому бікіні.  Крихітний ліфчик обтягнув пишні груди, прикривши лише найінтимніше. 

Трикутники тканини трималися на тонких бретельках, які ніби вп'ялися в тіло зірки. Зверху зірка одягла топ на блискавці. 

Також модель одягла сині плавки-бікіні на зав'язках. 

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Дві маленькі ланцюжки із зірочками доповнили образ. 

Крім пишних грудей не можна не відзначити тонку талію і сталевий прес моделі. 

Волосся красуня прибрала в хвіст, вона дивилася в камеру, витягнувши вперед пухкі губи. 

У руках модель тримала якийсь напій, посвітивши світлим манікюром. 

За сім годин пост зібрав понад 7000 лайків та багато коментарів. 

Користувачі мережі вразилися формам Ніколь і написали їй масу компліментів.

"Гідна захоплення", - написав один з фанатів.

Нагадаємо, Ніколь Амато показала свої тренування на велотренажері. Красуня не тільки приділяла час активному крутінню педалей, але і зйомці себе на камеру. 

При цьому красуня  знімала себе з неймовірно гарячого ракурсу: піднявши камеру над грудьми. 

Раніше повідомлялося, що Ніколь Амато позувала, ймовірно, повністю голою. 

Красуня лише прикрилася плащовою тканиною різних кольорів. З-під покривала виднілося оголене тіло зірки. 

Раніше повідомлялося, що Ніколь Амато була в чорній маєчці з глибоким декольте, з якого, можна сказати, визирали соковиті принади. Маєчка облягла пружні груди.

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