Известная американская фитнес-модель Николь Амато показала себя в выгодном ракурсе

Красотка часто демонстрирует идеальную фигуру в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. Так, модель опубликовала новый пост, в котором хвастается большой грудью.

Красотка продемонстрировала пышные формы в маленьком синем бикини. Крохотный лифчик обтянул пышную грудь, прикрыв лишь самое интимное.

Треугольники ткани держались на тонких бретельках, которые будто впились в тело звезды. Сверху звезда надела топ на молнии.

Также модель надела синие плавки-бикини на завязках.

Две маленькие цепочки со звездочками дополнили образ.

Кроме пышной груди нельзя не отметить тонкую талию и стальной пресс модели.

Волосы красотка убрала в хвост, она смотрела в камеру, вытянув вперед пухлые губы.

В руках модель держала какой-то напиток, посветив светлым маникюром.

За семь часов пост собрал более 7000 лайков и много комментариев.

Пользователи сети впечатлялись формами Николь и написали ей массу комплиментов.

"Достойна восхищения", - написал один из фанатов.

Напомним, Николь Амато показала свои тренировки на велотренажере. Красотка не только уделяла время активному кручению педалей, но и съемке себя на камеру.

При этом красотка снимала себя с невероятно горячего ракурса: подняв камеру над грудью.

Ранее сообщалось, что Николь Амато позировала, вероятно, полностью обнаженной.

Красотка лишь прикрылась плащевой тканью разных цветов. Из-под покрывала проглядывалось обнаженное тело звезды.

Ранее сообщалось, что Николь Амато была в черной маечке с глубоким декольте, из которого, можно сказать, выглядывали сочные прелести. Маечка обтянула упругую грудь.

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