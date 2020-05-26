Известная американская фитнес-модель Николь Амато показала себя в выгодном ракурсе 

Красотка часто демонстрирует идеальную фигуру в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. Так, модель опубликовала новый пост, в котором хвастается большой грудью. 

Красотка продемонстрировала пышные формы в маленьком синем бикини.  Крохотный лифчик обтянул пышную грудь, прикрыв лишь самое интимное. 

Треугольники ткани держались на тонких бретельках, которые будто впились в тело звезды. Сверху звезда надела топ на молнии. 

Также модель надела синие плавки-бикини на завязках. 

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Две маленькие цепочки со звездочками дополнили образ. 

Кроме пышной груди нельзя не отметить тонкую талию и стальной пресс модели. 

Волосы красотка убрала в хвост, она смотрела в камеру, вытянув вперед пухлые губы. 

В руках модель держала какой-то напиток, посветив светлым маникюром. 

За семь часов пост собрал более 7000 лайков и много комментариев. 

Пользователи сети впечатлялись формами Николь и написали ей массу комплиментов. 

"Достойна восхищения", - написал один из фанатов. 

Напомним, Николь Амато показала свои тренировки на велотренажере. Красотка не только уделяла время активному кручению педалей, но и съемке себя на камеру. 

При этом красотка  снимала себя с невероятно горячего ракурса: подняв камеру над грудью. 

Ранее сообщалось, что Николь Амато позировала, вероятно, полностью обнаженной. 

Красотка лишь прикрылась плащевой тканью разных цветов. Из-под покрывала проглядывалось обнаженное тело звезды. 

Ранее сообщалось, что Николь Амато была в черной маечке с глубоким декольте, из которого, можно сказать, выглядывали сочные прелести. Маечка обтянула упругую грудь.

Напомним, что знаменитая фитнес-модель полностью разделась: поклонники увидели все запретные места

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