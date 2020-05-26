Известная американская фитнес-модель Николь Амато показала себя в выгодном ракурсе
Красотка часто демонстрирует идеальную фигуру в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. Так, модель опубликовала новый пост, в котором хвастается большой грудью.
Красотка продемонстрировала пышные формы в маленьком синем бикини. Крохотный лифчик обтянул пышную грудь, прикрыв лишь самое интимное.
Треугольники ткани держались на тонких бретельках, которые будто впились в тело звезды. Сверху звезда надела топ на молнии.
Также модель надела синие плавки-бикини на завязках.
Экс-жену Богомолова спасают врачи, Андрей Малахов раскрыл детали: «Она не смогла…»
Дана с "Холостяка" ошарашила заявлением после финала шоу: "Он поймёт, что Даша..."
"На 1000 гривен меньше": со счетов украинцев исчезают деньги, ПриватБанк сделал важное заявление
Хозяйку самых красивых ягодиц в мире застали врасплох: "купальник потерялся"
Две маленькие цепочки со звездочками дополнили образ.
Кроме пышной груди нельзя не отметить тонкую талию и стальной пресс модели.
Волосы красотка убрала в хвост, она смотрела в камеру, вытянув вперед пухлые губы.
В руках модель держала какой-то напиток, посветив светлым маникюром.
За семь часов пост собрал более 7000 лайков и много комментариев.
Пользователи сети впечатлялись формами Николь и написали ей массу комплиментов.
"Достойна восхищения", - написал один из фанатов.
Напомним, Николь Амато показала свои тренировки на велотренажере. Красотка не только уделяла время активному кручению педалей, но и съемке себя на камеру.
При этом красотка снимала себя с невероятно горячего ракурса: подняв камеру над грудью.
Ранее сообщалось, что Николь Амато позировала, вероятно, полностью обнаженной.
Красотка лишь прикрылась плащевой тканью разных цветов. Из-под покрывала проглядывалось обнаженное тело звезды.
Ранее сообщалось, что Николь Амато была в черной маечке с глубоким декольте, из которого, можно сказать, выглядывали сочные прелести. Маечка обтянула упругую грудь.
Напомним, что знаменитая фитнес-модель полностью разделась: поклонники увидели все запретные места
Как сообщала Politeka, знаменитая фитнес-модель провела экскурсию по своему идеальному телу: "Великолепно"
Также Politeka писала о том, что фитнес-модель втиснула свои прелести в узкий топ, оголив самые сочные места: "Вот это размерчик!"