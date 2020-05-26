Модель Деми Роуз поразила соблазнительном видом в почти невидимом белье

Звезда продемонстрировала свою роскошную фигуру, на кровати, сообщает Politeka.net. Модель пыталась скрыть грудь под тонким черным кружевом, что ей несильно удалось.

Черное кружево едва не позволило рассмотреть самое интимное.

Роуз улеглась на диван, выпятив пятую точку в невидимых бикини.

Шелковое тело знаменитости достойно только похвал. Пышные груди и круглая пятая точка - от этой фигуры невозможно оторваться.

Модель распустила волосы и смотрела в камеру, приоткрыв пухлые губы.

Рядом с Роуз лежал игрушечный медведь с красными сердечками на лапках.

"Я слишком стара для медведей? 🐻", - подписала фото Деми.

За 10 часов пост собрал около 500 тысяч лайков и много комментариев.

Звезду просто осыпали комплиментами за столь горячее фото. Люди написали, что красотка не стара для мягких мишек, а некоторые вызвались подарить ей много подобных мягких игрушек.

Напомним, Деми Роуз примерила жаркий купальник с тонкими завязками и восхитила сеть представленным образом.

Девушка показала главные достоинства в леопардовом бикини и продемонстрировала их в излюбленном ракурсе, повернувшись к объективу боком.

Ранее сообщалось, что Деми Роуз появилась в крохотном купальнике.

Бикини обтянуло грудь модели, которая, казалось, сейчас вырвется наружу.

От лифчика на талию шел тоненький поясок с блестящими стразами, который прибавлял некой пикантности образу.

Напомним также, что Деми Роуз предстала в пиджаке и черных трусиках. Она расстегнула одежду и посветила обнаженной грудью.

Напомним, сочная Деми Роуз еле уместила пышные сокровища в чересчур откровенном наряде

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