Американська фітнес-модель Ана Чері блиснула бездоганними вигинами в одному купальнику під час відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, опублікованому знімку Чері позує під час відпочинку в крихітному купальнику, з-під якої видніється зайве.

Крім того, вигини зірки прикриває елегантне пончо. Кадр спровокував справжній бум з боку її прихильників.

«Ти зводиш з розуму, Чері», «неймовірне тіло», «боже, яка краса», «це ульот», «не можна ж бути настільки красивою», «Божественний вигляд», «обожнюю, коли ти в таких нарядах», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, відома фітнес-модель Ана Чері похвалилася відвертим знімком, який буквально підірвав мережу.

Знаменита фітнес-модель Ана Чері не соромиться демонструвати свою апетитну фігуру у сексуально-відвертій білизні і купальниках. Кожне її фото отримує безліч коментарів та лайків від користувачів мережі.

Під час карантину Чері також не залишає своїх шанувальників без нових фото. На цей раз вона засвітила свою апетитну фігуру в негліже. При цьому сногшибательная красуня взяла пікантну позу, від якої стукає сильніше серце. Схоже красуня зовсім не переживає через те, що її бачать в такому відвертому вбранні.

Нагадаємо, що ефектна Ана Чері спустила кофту і посвітила пружними принадностями: "Ах, ти ж розпусниця".

Як Politeka писала, що волога Ана Чері влаштувала гарячу тренування в екстремальному міні: "Крихітка на мільйон".

Також Politeka повідомляла, що Ана Чері забула про сором і блиснула пишністю в прозорому вбранні: «Такі вигини не приховати».