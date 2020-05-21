Американская фитнес-модель Ана Чери предстала в простом, но вто же время в горячем образе
Звезда покрасовалась в свитере, который расстегнула для большей пикантности, пишет Politeka.net. Модель на видео посветила упругой грудью.
Ана Чери спустила свитерок с плеча, показав тонкую маечку, из декольте которой вывалилась грудь.
Красотка немного сжала прелести, чтобы подчеркнуть их объемы: "Ах, ты ж распутница".
Игривая звезда смотрела в камеру через круглые очки для зрения. Черные ресницы выделили красоту глаз модели, а блеск на губах - пухлость.
Ана забрала волосы в игривый хвостик, спустив несколько прядей у лица.
В общем образ получился горячим и каким-то домашним.
Поскольку видео было обнародовано в сториз, никто не смог открыто оставить комментарии, однако другие посты модели моментально набирают тысячи лайков.
Сейчас на страницу модели подписаны 12,5 миллиона пользователей, которые активно следят за ее жизнью и комментируют посты.
Напомним, Ана Чери предстала в розовом бикини, которое представляло собой два маленьких треугольника ткани на тонких бретельках.
Лифчик натянулся на округлостях Чери, к тому же для эффектного кадра красотка оттянула лямку купальника.
Стоит отметить, что в таким виде звезда якобы мыла авто.
Ранее сообщалось, что Ана Чери предстала в стильном белье, сделанным практически полностью из кружев и тонких полосок ткани. Ана дополнила свой образ макияжем и аккуратной укладкой, сделав свой смелый лук более привлекательным.
«Самое заманчивое, что может иметь женщина, - это доверие. – Beyoncé», - написала под фото Чери.
Напомним, шикарная Ана Чери показала нереальные объемы, лосины аж трещат
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