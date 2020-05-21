Американская фитнес-модель Ана Чери предстала в простом, но вто же время в горячем образе

Звезда покрасовалась в свитере, который расстегнула для большей пикантности, пишет Politeka.net. Модель на видео посветила упругой грудью.

Ана Чери спустила свитерок с плеча, показав тонкую маечку, из декольте которой вывалилась грудь.

Красотка немного сжала прелести, чтобы подчеркнуть их объемы: "Ах, ты ж распутница".

Игривая звезда смотрела в камеру через круглые очки для зрения. Черные ресницы выделили красоту глаз модели, а блеск на губах - пухлость.

Ана забрала волосы в игривый хвостик, спустив несколько прядей у лица.

В общем образ получился горячим и каким-то домашним.

Поскольку видео было обнародовано в сториз, никто не смог открыто оставить комментарии, однако другие посты модели моментально набирают тысячи лайков.

Сейчас на страницу модели подписаны 12,5 миллиона пользователей, которые активно следят за ее жизнью и комментируют посты.

Напомним, Ана Чери предстала в розовом бикини, которое представляло собой два маленьких треугольника ткани на тонких бретельках.

Лифчик натянулся на округлостях Чери, к тому же для эффектного кадра красотка оттянула лямку купальника.

Стоит отметить, что в таким виде звезда якобы мыла авто.

Ранее сообщалось, что Ана Чери предстала в стильном белье, сделанным практически полностью из кружев и тонких полосок ткани. Ана дополнила свой образ макияжем и аккуратной укладкой, сделав свой смелый лук более привлекательным.

«Самое заманчивое, что может иметь женщина, - это доверие. – Beyoncé», - написала под фото Чери.

Напомним, шикарная Ана Чери показала нереальные объемы, лосины аж трещат

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