Белла Хадід вразила ідеальною фігурою у відвертому вбранні
Знаменита американська топ-модель показала, як виглядає її фігура в обтягуючому напівпрозорому вбранні. Відповідні фотографії розмістили в Instagram фанати красуні, передає Politeka.net.
На знімках Хадід йде по вулиці в досить оригінальному образі. На ній бежевий боді з глибоким декольте і високою посадкою на стегнах. При цьому зверху його закриває напівпрозора тканина такого ж кольору. Цей наряд ідеально підкреслює пишні груди моделі, її струнку талію і широкі стегна.
Красуня залишила волосся розпущеним і доповнила свій образ туфлями в тон наряду на високому каблуці.
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Шанувальники в коментарях захоплюються сміливістю моделі, яка не злякалася такого образу.
Раніше ми писали, що Хадід підкорила образом в зеленому бікіні. Знаменитість покрасувалася в купальнику, який натянувся на її пишні груди.
Колечко посередині ліфчика додало образу ще більшої пікантності.
Груди ледь не випала з вузького верху бікіні, що було видно по выглядывающим внизу округлості.
Крихітний плавки-бікіні трималися на тонких зав'язочках. Плоский живіт - виглядав на знімках неймовірно. Золотий годинник на руці доповнили образ. Хадід зібрала волосся в хвостик, дивилася в камеру і посміхалася.
За дев'ять годин пост зібрав більше одного мільйона лайків та коментарів.
Нагадаємо, мокра Белла Хадід побешкетувала на камеру, гарячі кадри: «Боже, які вигини…».
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Також Politeka писала, що жаркая Белла Хадід блиснула округлостями в непристойному купальнику: "Досконала фігура".