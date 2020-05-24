Белла Хадід вразила ідеальною фігурою у відвертому вбранні

Знаменита американська топ-модель показала, як виглядає її фігура в обтягуючому напівпрозорому вбранні. Відповідні фотографії розмістили в Instagram фанати красуні, передає Politeka.net.

На знімках Хадід йде по вулиці в досить оригінальному образі. На ній бежевий боді з глибоким декольте і високою посадкою на стегнах. При цьому зверху його закриває напівпрозора тканина такого ж кольору. Цей наряд ідеально підкреслює пишні груди моделі, її струнку талію і широкі стегна.

Красуня залишила волосся розпущеним і доповнила свій образ туфлями в тон наряду на високому каблуці.

Шанувальники в коментарях захоплюються сміливістю моделі, яка не злякалася такого образу.

Раніше ми писали, що Хадід підкорила образом в зеленому бікіні. Знаменитість покрасувалася в купальнику, який натянувся на її пишні груди.

Колечко посередині ліфчика додало образу ще більшої пікантності.

Груди ледь не випала з вузького верху бікіні, що було видно по выглядывающим внизу округлості.

Крихітний плавки-бікіні трималися на тонких зав'язочках. Плоский живіт - виглядав на знімках неймовірно. Золотий годинник на руці доповнили образ. Хадід зібрала волосся в хвостик, дивилася в камеру і посміхалася.

За дев'ять годин пост зібрав більше одного мільйона лайків та коментарів.

Нагадаємо, мокра Белла Хадід побешкетувала на камеру, гарячі кадри: «Боже, які вигини…».

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