Известная американская актриса Дженнифер Лопес показалась вместе со звездой бейсбола Алексом Родригесом

На фото Лопес позировала в черном топе и обтягивающих лосинах, а волосы у нее были распущены. Родригес стоял рядом в классическом костюме, дополнив образ галстуком. Одну руку Алекс засунул в карман, а второй обнял Дженнифер за талию. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не смогли написать в комментариях или поставить лайки. Все из-за того, что Джей Ло опубликовала снимок в сторис Инстаграма, где нет таких функций.

Ранее мы сообщали, что 50-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес продолжает демонстрировать всему миру, что время над ней не имеет власти.

На своей страничке в Instagram Лопес поделилась парой снимков из спортзала, на которых предстала перед поклонниками во всей красе. На ней облегающие лосины и короткий топ, позволяющий рассмотреть подтянутый живот без единого грамма жира.

Сообщалось, что американская певица и актриса 50-летняя Дженнифер Лопес поразила поклонников своей фигурой во время рекламной кампании.

Певица и актриса поразила откровенными нарядами от мирового брэнда. Ради рекламной кампании она облачилась в соблазнительные наряды, которые открывали ее декольте. Некоторые из них были действительно экзотическими: с тропическим принтом, аксессуарами, блестками и т.д. Прическу она сделала такую, чтобы не отвлекала внимание от одежды: прилизала волосы назад.

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