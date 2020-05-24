Ей ни за что не дашь 50!

Знаменитая американская певица и актриса Дженнифер Лопес поделилась захватывающим трейлером шоу со своим участием

50-летняя звезда станет судьей нового сезона американской танцевальной программы «World of dance». Об этом она напомнила в новом трейлере шоу, опубликованном на ее странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Видео представляет собой нарезку кадров из шоу, на которых разные пары демонстрируют свои танцевальные таланты. Также попадаются и кадры с самой Джей Ло, которая воодушевленно комментирует танцы.

На видео Дженнифер предстает в стильном костюме в черно-белую клетку и белой кофте. Свой образ звезда дополнила массивными золотыми украшениями. При этом она явно не жалела цепей. Ее образ завершает яркий женственный макияж и стильная укладка.

В подписи к видео звезда интересуется у своих подписчиков, готовы ли они к премьере шоу.

Ранее мы писали, что Лопес показалась вместе со звездой бейсбола Алексом Родригесом.

На фото Лопес позировала в черном топе и обтягивающих лосинах, а волосы у нее были распущены. Родригес стоял рядом в классическом костюме, дополнив образ галстуком. Одну руку Алекс засунул в карман, а второй обнял Дженнифер за талию.

Фанаты ничего не смогли написать в комментариях или поставить лайки. Все из-за того, что Джей Ло опубликовала снимок в сторис Инстаграма, где нет таких функций.

Напомним, Джей Ло показала идеальные изгибы в узеньком топе, страстные кадры: "Даст фору 20-летним".

Как сообщала Politeka, бойфренд 50-летней Джей Ло показал ее вызывающий танец.

Также Politeka писала, что Джей Ло впечатлила божественным телом в платье без белья: "Эталон женственности".