Знаменитая американская певица и актриса Дженнифер Лопес поделилась захватывающим трейлером шоу со своим участием
50-летняя звезда станет судьей нового сезона американской танцевальной программы «World of dance». Об этом она напомнила в новом трейлере шоу, опубликованном на ее странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.
Видео представляет собой нарезку кадров из шоу, на которых разные пары демонстрируют свои танцевальные таланты. Также попадаются и кадры с самой Джей Ло, которая воодушевленно комментирует танцы.
На видео Дженнифер предстает в стильном костюме в черно-белую клетку и белой кофте. Свой образ звезда дополнила массивными золотыми украшениями. При этом она явно не жалела цепей. Ее образ завершает яркий женственный макияж и стильная укладка.
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В подписи к видео звезда интересуется у своих подписчиков, готовы ли они к премьере шоу.
Ранее мы писали, что Лопес показалась вместе со звездой бейсбола Алексом Родригесом.
На фото Лопес позировала в черном топе и обтягивающих лосинах, а волосы у нее были распущены. Родригес стоял рядом в классическом костюме, дополнив образ галстуком. Одну руку Алекс засунул в карман, а второй обнял Дженнифер за талию.
Фанаты ничего не смогли написать в комментариях или поставить лайки. Все из-за того, что Джей Ло опубликовала снимок в сторис Инстаграма, где нет таких функций.
Напомним, Джей Ло показала идеальные изгибы в узеньком топе, страстные кадры: "Даст фору 20-летним".
Как сообщала Politeka, бойфренд 50-летней Джей Ло показал ее вызывающий танец.
Также Politeka писала, что Джей Ло впечатлила божественным телом в платье без белья: "Эталон женственности".