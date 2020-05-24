Американская голливудская звезда Дженнифер Лопес обескуражила откровенными движениями, пустившись в пляс

Как передвет Politeka.net, роликом поделился в своем микроблоге в Инстаграм бойфренд 50-летней Джей Ло - баскетболист Алекс Родригес (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Нестареющая красотка предстала в спортивном белом костюме: топе и штанах. Лопес блеснула шикарной фигурой - без единого изъяна. Собрав волосы в хвост, знаменитость зажгла дерзким танцев, двигаясь раскованно и легко.

"Сегодня вечером Джен VS @jimmyfallon. Как вы думаете, кто победит?! #BTS #WorldOfDanceAgain FYI Дженнифер только что напомнила мне, что ей помогали Элла и Таша ставить этот танец! Наслаждайтесь!", - сообщил Родригес, проанонсировав "батл" между его возлюбленной и американским комиком Джимми Фэллоном. К слову, Элла и Тиша это его дочки.

За день более двух миллионов фолловеров просмотрели горячий танец Джей Ло, засыпав ее комплиментами.

"Она просто что-то невообразимое... 🙌🏻"

"@jlo была идеальна как обычно !! 🔥🔥🙌🏻"

"Моя Королева❤️"

"Она такая красивая 😍"

"Она просто бомба! 👑"

"Джимми хороший спортсмен, но у него нет шансов!"

"Джен конечно !!! она всегда побеждает"

"хорошо она огрызнулась 😍"

Ранее мы сообщали, Лопес похвасталась роскошными формами в вызывающем наряде. Актриса поделилась кадром в "сториз". На ней пестрое платье-пиджак зеленых оттенков, а также ботфорты в тон. Знаменитость без тени смущения козырнула идеальными ножками и соблазнила декольте чуть ли не до пупка. Красотка собрала волосы в ее коронный высокий хвост и нанесла яркий макияж с акцентом на глаза.

Напомним, что 50-летняя Джей Ло взбудоражила образом юной девушки, возраст не помеха: «Ух, горячо».

Также Politeka писала, что любовник Джей Ло без стыда показал, как развлекается со звездой: нескромные кадры покорили сеть.