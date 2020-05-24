Американская голливудская звезда Дженнифер Лопес обескуражила откровенными движениями, пустившись в пляс
Как передвет Politeka.net, роликом поделился в своем микроблоге в Инстаграм бойфренд 50-летней Джей Ло - баскетболист Алекс Родригес (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).
Нестареющая красотка предстала в спортивном белом костюме: топе и штанах. Лопес блеснула шикарной фигурой - без единого изъяна. Собрав волосы в хвост, знаменитость зажгла дерзким танцев, двигаясь раскованно и легко.
"Сегодня вечером Джен VS @jimmyfallon. Как вы думаете, кто победит?! #BTS #WorldOfDanceAgain FYI Дженнифер только что напомнила мне, что ей помогали Элла и Таша ставить этот танец! Наслаждайтесь!", - сообщил Родригес, проанонсировав "батл" между его возлюбленной и американским комиком Джимми Фэллоном. К слову, Элла и Тиша это его дочки.
За день более двух миллионов фолловеров просмотрели горячий танец Джей Ло, засыпав ее комплиментами.
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"Она просто что-то невообразимое... 🙌🏻"
"@jlo была идеальна как обычно !! 🔥🔥🙌🏻"
"Моя Королева❤️"
"Она такая красивая 😍"
"Она просто бомба! 👑"
"Джимми хороший спортсмен, но у него нет шансов!"
"Джен конечно !!! она всегда побеждает"
"хорошо она огрызнулась 😍"
Ранее мы сообщали, Лопес похвасталась роскошными формами в вызывающем наряде. Актриса поделилась кадром в "сториз". На ней пестрое платье-пиджак зеленых оттенков, а также ботфорты в тон. Знаменитость без тени смущения козырнула идеальными ножками и соблазнила декольте чуть ли не до пупка. Красотка собрала волосы в ее коронный высокий хвост и нанесла яркий макияж с акцентом на глаза.
Напомним, что 50-летняя Джей Ло взбудоражила образом юной девушки, возраст не помеха: «Ух, горячо».
Также Politeka писала, что любовник Джей Ло без стыда показал, как развлекается со звездой: нескромные кадры покорили сеть.