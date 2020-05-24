Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес порадовала поклонников фигурой в ярком образе

Звезда представила в сториз Инстаграм несколько архивных снимков, пишет Politeka.net. Певица предстала в зеленом платье-пиджаке.

Наряд был коротким, благодаря чему можно рассмотреть стройные, накаченные ножки Джей Ло.

Также из глубокого декольте платья выглядывала грудь артистки.

Звезда дополнила образ крохотной сумочкой на длинной цепочке и другими аксессуарами.

Лопес сделала высокий хвост из длинных волос. Макияж был сделан в ее стиле - черные, пышные ресницы и блестящие от блеска губы. В общем, эта красотка просто эталон женственности.

Стоит отметить, что Джей Ло произвела настоящий фурор, когда появилась в финале показа Versace весна-лето 2020 в длинном зеленом платье. А указанный короткий наряд того же дизайна, звезда надела на вечеринку после показа. Только свой образ она дополнила яркими ботфортами.

Видимо красотка скучает по тем временам, когда щеголяла перед людьми в роскошных нарядах.

Поскольку фото были обнародованы в сториз, никто из подписчиков не смог открыто их прокомментировать.

Напомним, Дженнифер Лопес опубликовала фото со своим парнем, бейсболистом Алексом Родригесом.

На фото певица позировала в черном топе и обтягивающих лосинах, а волосы у нее были распущены. Родригес стоял рядом в классическом костюме, дополнив образ галстуком.

Ранее мы писали, что Дженнифер Лопес попала в список 50-ти самых красивых людей 2020 года по версии журнала People en Espanol.

"Спасибо @PeopleEnEspanol! 50 ✨ 50 самых красивых в 2020 году @: @MillerMobley", - сообщила артистка, подкрепив запись фото.

Напомним, что 50-летняя Джей Ло взбудоражила образом юной девушки, возраст не помеха: «Ух, горячо».

Также Politeka писала, что любовник Джей Ло без стыда показал, как развлекается со звездой: нескромные кадры покорили сеть.