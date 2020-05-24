Популярна модель Ебігейл Ретчфорд похвалилася вражаючими формами у відвертій білизні

Відома американська Інста-діва не перестає радувати своїх шанувальників новими фотосесіями в спокусливих образах. Про це пише Politeka.net.

У мережі з'явилися нові фото моделі, на яких вона демонструє своє ідеальне тіло в нижній білизні. Так, на першому фото Ретчфорд лежить в дзеркальному кубі, демонструючи всі найбільш спокусливі вигини фігури. На ній яскраво-блакитна білизна з блискучих леліток. Маленькі трикутнички тканини ледь прикривають пікантні місця моделі.

У свою чергу, на другому фото Ретчфорд сидить на дивані в спокусливому комплекті білої білизни. Модель кокетливо нахилилася вперед, тому на знімку можна розрізнити тільки окремі смужки тканини, а також пояс з панчохами. Волосся Ретчфорд на обох знімках вільно падає вниз розкішними хвилями.

До цього ми писали, що Ретчфорд похвалилася розвагами прямо в басейні.

Дівчина славиться своєю любов'ю до жарким кадрів з літніх фотосесій, причому вона влаштовує їх останнім часом досить часто. Знаменитість приміряє модні купальники, виблискує мереживною білизною і досить незвичайними боді. В цей раз Ебі показала переваги в напівпрозорому білому купальнику.

На новому кадрі темноволоса модель з ідеальною засмаглою шкірою позувала прямо в басейні, намочивши свої хвилясті локони. Відкинувши злегка голову і спершись руками біля бортика басейну, дівчина з легкістю продемонструвала вигини свого тіла в напівпрозорому ліфчику. При цьому Ебі нітрохи не соромиться свого тіла, адже саме завдяки йому вона придбала популярність в Instagram досить швидко і змогла стати моделлю.

Нагадаємо, Ебі Ретчфорд спокусила зухвалим образом в прозорому купальнику.

Як повідомляла Politeka, соковита брюнетка Ебі Ретчфорд ледве втримала свої форми в крихітній білизні.

Також Politeka писала, що Ебі Ретчфорд вип'ятила свої "персики" в непристойно маленьких трусах.