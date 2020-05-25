Курс валют в Україні 25 травня обвалиться до межі, гривня влаштує справжній дебош і здивує всіх

Як повідомляє Politeka, про це свідчать дані Національного банку України.

наприклад, долар впаде до 26,7556 гривень, хоча минулого тижня «вічнозелений» віддавали за 26,7699 гривень (-0,0143).

Ще більше падіння чекає євро: валюта буде продаватися за 29,1676 гривень, хоча до цього коштувала 29,4616 грн (-0,294).

А ось за десять російських рублів, згідно з інформацією Національного банку, доведеться віддати 3,7783 гривні.

Як повідомлялося раніше, долар може різко піти вгору, що позначиться на курсі валют в Україні.

Так, аналітики прогнозують, що протягом найближчого тижня очікується помірне зростання курсу долара до гривні. Через тиждень долар на міжбанку буде торгуватися на рівні 27,0 грн. У той же час, в банках готівковий долар буде торгуватися близько 26,8 - 27,0 грн. Про це заявив аналітик Вадим Иосуб.

Новина про те, що був прийнятий "антиколомойский закон" і вдалося домовитися з МВФ про виділення 18-місячного кредиту на 5 млрд доларів абсолютно не стали несподіванкою і суттєво не вплинули на ринок валют.

Навпаки, експерт прогнозує, що затвердження угоди з радою директорів МВФ може призвести до відкриття додаткового фінансування з боку Світового банку та ЄС, що може дати додатковий імпульс до зміцнення гривні.

Нагадаємо, НБУ різко змінив курс валют, долар і євро синхронно летять на дно: чого чекати в обмінниках.

Як повідомляла Politeka, долар летить у прірву, експерт розповів, до чого готуватися: "На найближчому тижні...".