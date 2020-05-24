"Дякую батькам за гени"

Світлана Лобода вирішила раз і назавжди покінчити з чутками про свої пластичні операції, наочно показавши, як виглядає без ретуші

Популярна українська співачка, яка останнім часом живе в Росії, гостро відреагувала на чутки про свої нові пластичні операції. Для того, щоб довести, що вона ніяк не змінювала обличчя, Лобода опублікувала невідредаговані фотографії в своєму Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.

«Кажуть, на карантині встигла зробити пластику обличчя і зменшити ніс. Вирішила показати фото без ретуші. Посвіжішала, помолодшала, завдяки здоровому режиму та повноцінному сну, ніби ніяких змін не виявлено», - написала зірка.

Вона додала, що весь секрет її краси криється в генах і ретуші на знімках.

«Спасибі батькам за гени і ретушерам за особливе старання, що призводить до невгаваючих чуток про слабкість, яку я нібито маю до пластичних хірургів», - підсумувала Лобода.

Вона опублікувала два нових селфи, зроблених великим планом. На фотографіях чітко видно, як виглядає обличчя зірки поблизу.

Шанувальники тут же відреагували на цю публікацію.

«Без фільтрів не обійшлося», «Дуже змінилася», «Як завжди щиикарна», «Гарна фатальна, дуже сексуальна. А миші хай заздрять мовчки», «Краса вимагає жертв», «Дуже змінилася, ніс, овал обличчя», - пишуть люди.

Нагадаємо, розкішна Лобода розбурхала видом в прозорій сукні з красунею донькою: «Не схожі на себе».

Як повідомляла Politeka, щаслива Лобода вразила знімком з підрослою Тільдою: "Боже, яка красуня".

Також Politeka писала, що Лобода показала свою гордість у вузенькому топі, ніякий Ліндеманн не встоїть: "гаряча і скажена".