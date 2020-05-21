Известная певица Светлана Лобода умилила фанатов трогательными семейными фото в честь дня рождения певицы

Знаменитость решила опубликовать на своей странице в социальной сети трогательные кадры со старшей дочерью Евой и, конечно же, виновницей торжества - двухлетней малышкой Тильдой, празднующей сегодня свой день рождения. Светлана поделилась милыми снимками, подогрев интригу к личности отца малышки, ведь лицо ребенка она старается не показывать, сообщает Politeka.

По словам Светланы Лободы, ранее рассказывающей о своих детках, во время карантина девятилетняя Евангелина и двухлетняя Тильда очень рады, что звездной маме не нужно уезжать на гастроли и выступления. Как призналась Лобода, ее дети абсолютные противоположности друг друга, поэтому певице приходится к каждой искать подход.

Сегодня звездная мама показала, как они все вместе праздную день рождения Тильды:

«Сегодня 2 года со дня рождения моей младшей доченьки Тильды❤️ она изменила мою жизнь, наполнила ее энергией чистой любви и абсолютной уверенностью в том, что мы что мы бесконечны. С Днём Рождения, доченька😍», - написала Светлана под постом. Фанаты отреагировали достаточно бурно.

До этого знаменитая артистка появилась в домашнем образе перед объективом, чтобы записать прямой эфир на своей странице в социальной сети Инстаграм с поклонниками. Отметим, артистка ранее не проводила онлайн-бесед и чатов с поклонниками, а также крайне редко обращалась к ним в Инстаграм.

После того, как звезда отправилась на самоизоляцию с детками в собственном доме, она начала активно вести социальные сети, представлять ранее не публикованные кадры с концертов и даже проводить прямые эфиры с коллегами. В этот раз звезда не удержалась от беседы с собственной аудиторией.

Чтобы привлечь внимание аудитории, звезда представила новый кадр, на котором она сидит на диване в необычной позе, делая селфи на свой телефон. Одета Светлана в синие джинсы и в темный свитер с воротником, который закрывает шею. Ее волосы распущены, а на лице легкий макияж.

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