Известная украинская певица Светлана Лобода показала свежий образ в полумраке

На фото Светлана позирует в черном топе и лосинах у колонны под лампой. Лобода выгнула тело и задрала руку, чтобы снимок получился максимально соблазнительным. Волосы у красавицы были распущены в этот раз. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Катя, пошли займёмся споротом? Может провести для вас онлайн тренировку?", - написала Лобода под фото.

Фанаты, включая Дашу Астафьеву, поставили 15 тысяч лайков почти за час и написали множество комментариев:

"Да, давайте. Очень хочется посмотреть как вы тренируетесь", "Самая крутая", "Да, пожалуйста. Было бы очень круто", "Давайте ! Позанимаемся все вместе".

Ранее мы сообщали, что горячая Лобода распахнула халатик и показала, что под ним скрывает.

«Малышка LO теперь в TikTok. Обещаю не дать вам скучать ни на карантине, ни после», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Лобода распахнула халат и идет на камеру в одном облегающем белье, демонстрируя всем безупречные изгибы. Дополнял образ звезды лишь перчатки на руках. Кадры спровоцировали настоящий бум со стороны ее поклонников.

Сообщалось, что известная украинская певица Светлана Лобода показала, как выглядит во время отдыха дома.

На фото Светлана предстала в очень естественном виде. У нее были растрепаны волосы, а макияж был сделан очень натуральный. Красотка смотрела в кадр, и выглядела при этом очень по-домашнему.

Напомним, любимый человек Лободы случайно попал в кадр на домашних фото

А еще Politeka писала, что дерзкая Лобода выставила напоказ свои самые лакомые места

Также Politeka сообщала, что Лобода в домашнем виде похвасталась развлечениями с лошадьми



