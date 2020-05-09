Звезда сериала "Сваты" Татьяна Кравченко показала свою семью на архивном снимке
Как сообщает Politeka.net, фотография актрисы появилась в Instagram.
Татьяна Кравченко часто делится с поклонниками в соцсети интересными кадрами из своей жизни. На этот раз она опубликовала черно-белый семейный снимок, который был сделан более 30 лет назад. На нем еще молодая Татьяна позирует рядом с бывшим мужем Дмитрием Гербачевким. На руках знаменитость держит маленькую дочь Анну.
"Тёплое семейное фото ❤️😍", - подписала она публикацию.
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Пользователей социальной сети растрогал архивное фото Татьяны Кравченко:
"Татьяна, Вы красавица.С днём Победы!!!!"; "Красотка"; "Татьяна краса!!!!😍😍😍"; "Татьяна вы красавица и прекрасная актриса"; "Татьяна какая вы эффектная молодая были. Сейчас тоже нечего"; "Хорошенькая". "В каждом возрасте красота. Очень классная актриса. А Валюха - это вообще шедевр"; "Как молоды мы были, как искренне любили...👍🏻".
Ранее Татьяна Кравченко рассказала о неудачах в личной жизни. За всю свою жизнь она так и не смогла найти своего мужчину. Ее первым мужем был внук Владимира Маяковского - Владимир Лавинский художник-постановщик школы-студии МХАТ. Мужчина ей регулярно изменял, а потом запил и даже бил актрису. А когда узнал, что Татьяна беременна, то заставил избавиться от ребенка.
Татьяна Кравченко призналась, что влюбилась в известного актера Александра Абдулова во время работы в "Ленкоме". По словам актрисы, коллега заметил ее чувства и пользовался этим, пока однажды не сказал, что не любит.
Вторым мужем Кравченко стал Дмитрий Гербачевский. Продюсер тоже изменял Татьени и бил ее. От него звезда "Сватов" и родила дочь Анну.
Напомним, окоченелая Валюха из "Сватов" поразила внешним видом.
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