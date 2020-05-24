39-річна американська телезірка і світська левиця Кім Кардашьян збентежила сміливим ракурсом

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала в досить спокусливому образі.

Кім позувала в брюках зміїного забарвлення, що обтягнули її вражаючих розмірів стегна, а також світлому ліфчику, прикривши пишний бюст розпущеним волоссям. Для більшого ефекту босонога зірка прийняла жарку позу, вставши на карачки та спершись руками на крісло.

Кардашьян принадно вигнула спину й випнула своє найголовніше достоїнство. При цьому кинула зухвалий погляд в камеру.

Шанувальники щедро віддячили Кім за такий відвертий кадр мільйоном "сердечок", а також коментарями "моя королева", "це екстаз", "богиня", "так гаряче".

Раніше ми повідомляли, Кардашьян захопила мережу фото зі спортзалу. Фігуриста красуня з'явилася в одній лише нижній білизни, зухвало усівшись на турніку і зігнувши ногу.

Крім того ми писали, нещодавно Кім здивувала рекордною кількістю фото в ліфчику в одному пості. Так, спокусниця потрясла шикарними формами в Instagram, рекламуючи свій бренд нижньої білизни. Від різних ракурсів розбігаються очі.

"Я сама зняла це в фотобудці - Скоро у продажу: @SKIMS Summer Mesh - колекція легких і простих речей, створених для теплої погоди. Доступні в 5 кольорах та розмірах XXS", - повідомила Кім.

Гаряча брюнетка облягла тонкою тканиною завидні форми і покрутилася перед камерою у всіляких ракурсах - "прямо калейдоскоп якийсь", "справжнє свято", "вау, це рекорд!"

Нагадаємо, спекотна Кім Кардашьян не встигла одягнутися і засвітила зайве на домашньому фото.

Як повідомляла Politeka, сестричка Кардашьян оголила пікантну частину тіла в несподіваному місці.