Чемпіонка Італії з фітнесу Заїра Серрано справила незабутнє враження своїми спокусливими знімками

Як повідомляє Politeka.net, струнка і засмагла красуня виклала відверті знімки в загальному доступі у себе в акаунті Instagram. В кадрі Заїра позує і у власній спальні, на пляжі, і навіть на вулиці.

Її сторінка в Instagram забита безліччю відвертих знімків, адже красуня зовсім не соромиться своїх неосяжних форм. Кожен такий знімок отримує безліч позитивних відгуків від численних підписників. Пропонуємо вашій увазі топ-найбільш відвертих знімків пікантної красуні.

Як можна помітити, пекуча брюнетка обирає для зйомок відверту білизну, яка ледь в змозі прикрити її "заборонені місця".

У коментарях під знімками можна помітити безліч компліментів не тільки її фігурі, але і сміливості у виборі воістину "дірявих і прозорих" вбраннях.

Варто відзначити, що на багатьох знімках дівчина і зовсім позує в мереживній білизні. Спокусливий мереживний комплект з напівпрозорої тканини ледь прикриває тіло красуні, демонструючи всі достоїнства фігури.

На кожному фото доповнює картину укладання зі злегка розпатланим волоссям і чуттєвий макіяж.

На одному зі знімків дівчина позує в бікіні з шкіри і високих чобітках, на іншому в ліловому цільному кульнику з глибокими вирізами з боків і в зоні декольте.

"Прекрасна на всі 100%", "Грішниця", "Зовсім позбавлена сорому", "Просто спокусниця", "Сама красива і спокуслива", "Божественна красуня", "Запаморочливе досконалість".

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