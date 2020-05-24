Чемпіонка Італії з фітнесу Заїра Серрано справила незабутнє враження своїми спокусливими знімками
Як повідомляє Politeka.net, струнка і засмагла красуня виклала відверті знімки в загальному доступі у себе в акаунті Instagram. В кадрі Заїра позує і у власній спальні, на пляжі, і навіть на вулиці.
Її сторінка в Instagram забита безліччю відвертих знімків, адже красуня зовсім не соромиться своїх неосяжних форм. Кожен такий знімок отримує безліч позитивних відгуків від численних підписників. Пропонуємо вашій увазі топ-найбільш відвертих знімків пікантної красуні.
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Як можна помітити, пекуча брюнетка обирає для зйомок відверту білизну, яка ледь в змозі прикрити її "заборонені місця".
У коментарях під знімками можна помітити безліч компліментів не тільки її фігурі, але і сміливості у виборі воістину "дірявих і прозорих" вбраннях.
Варто відзначити, що на багатьох знімках дівчина і зовсім позує в мереживній білизні. Спокусливий мереживний комплект з напівпрозорої тканини ледь прикриває тіло красуні, демонструючи всі достоїнства фігури.
На кожному фото доповнює картину укладання зі злегка розпатланим волоссям і чуттєвий макіяж.
На одному зі знімків дівчина позує в бікіні з шкіри і високих чобітках, на іншому в ліловому цільному кульнику з глибокими вирізами з боків і в зоні декольте.
"Прекрасна на всі 100%", "Грішниця", "Зовсім позбавлена сорому", "Просто спокусниця", "Сама красива і спокуслива", "Божественна красуня", "Запаморочливе досконалість".
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