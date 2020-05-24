Чемпионка Италии по фитнесу Заира Серрано произвела неизгладимое впечатление своими соблазнительными снимками

Как сообщает Politeka.net, стройная и загорела красотка выложила откровенные снимки в общем доступе у себя в аккаунте Instagram. В кадре Заира позирует и в собственной спальне, на пляже, и даже на улице.

Ее страница в Instagram забита множеством откровенных снимков, ведь красотка совершенно не стесняется своих необъятных форм. Каждый такой снимок получает множество положительных отзывов от многочисленных подписчиков. Предлагаем вашему вниманию топ-самых откровенных снимков пикантной красотки.

Как можно заметить, жгучая брюнетка выбирает для сьемок откровенное белье, которое едва в силах прикрыть ее "запретные места".

В комментариях под снимками можно заметить множество комплиментов не только ее фигуре, но и смелости в выборе поистине "дырявых и прозрачных" нарядах.

Стоит отметить, что на многих снимках девушка и вовсе позирует в кружевном белье. Соблазнительный кружевной комплект из полупрозрачной ткани едва прикрывает тело красотки, демонстрируя все достоинства фигуры.

На каждом фото дополняет картину укладка со слегка растрепанными волосами и чувственный макияж.

На одном из снимков девушка позирует в бикини из кожи и высоких сапожках, на другом в лиловом слитном кульнике с глубокими вырезами по бокам и в зоне декольте.

"Прекрасна на все 100%", "Грешница", "Совсем лишена стыда", "Просто прелестница", "Самая красивая и соблазнительная", "Божественная красотка", "Умопомрачительное совершенство".

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