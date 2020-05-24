Російський телеведучий, комік і шоумен Максим Галкін похвалився талантом свого сина Гаррі

Як повідомляє Politeka.net, зоряний тато Максим Галкін часто радує шанувальників кумедними відео та фото зі своїми шестирічними діти Лізою і Гаррі. Недивно, що у малюків утворився натовп шанувальників, які часто просять шоумена показати нове відео з його дітьми.

Почувши своїх шанувальників, телеведучий поділився архівним відео 2015 року на якому показав ще зовсім крихітного Гаррі, який співає популярну пісеньку (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

На цей раз чоловік Примадонни показав кадри, на яких співає пісню «Голубой вагон» з мультфільму «Чебурашка і крокодил Гена», і просить малюка продовжити рядок. Гарік голосно сміється і посміхається на прохання батька, а потім все-таки підспівує йому.

«Доброго ранку. Світлих вам пригод! А це ми з Гаріком в липні 2015!» - підписав опублікований архівний відеоролик Максим Галкін.

Користувачі мережі не змогли стримати свого розчулення і почали активно коментувати опубліковане відео. Вони засипали Гаррі компліментами, адже талант хлопчика наяву.

«Ааааааааааааа!!!!!! Яке ж диво 🤗🤗🤗як же швидко вони ростуть💙», «Які два кудряша 😍здоров'я вам і вашій родині!», «Сонячні хлопчики☀❤», «Як швидко летить час! Вже наречений зовсім ❤️», «Ой який солодкий🔥😍дітки ростуть, а ви Максим молодієте👏», «Видно, як Максим з розуму сходить від любові до своїх дітей, у Максима світяться очі», «Татові набагато веселіше ніж синочку😁Обидва краса».

Нагадаємо, що шестирічний син Пугачової і Галкіна вразив талантом, відео: "Ілон Маск нервово курить в сторонці".

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