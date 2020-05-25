У турецького султана Сулеймана і наложниці Хюррем, яку називають у народі Роксоланою, було всього п'ять дітей
Незважаючи на закони тих часів, Хюррем стала законною дружиною і народила Сулейманові чотирьох синів і одну доньку. Про це пише Clutch.
Першим сином Роксолани був Шехзаде Мехмед. Він прожив лише 22 роки, так як помер від віспи. Спадкоємець був другим в черзі на престол. У культовому серіалі його роль зіграв актор Сезгі Менгі. Як виглядав в реальності старший син, знати неможливо, так як достовірних портретів на наш час не залишилося.
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Красуня Міхрімах була єдиною дочкою Роксолани. Її портрет написав венеціанський художник Тіцианом. Немає даних, малював він за натурою або тільки з чуток про зовнішність дівчини. У серіалі його роль зіграла Пелін Карахан.
Другим сином Хюррем був Шехзаде Селім, який став 11-м султаном Османської імперії. Його в народі називали Селім П'яниця і Селім Блондин. У серіалі роль дісталася турецькому акторові Энгізу Озтюрку.
Третій син Хюррем - Шехзаде Баязид. Прожив всього 36 років, так як батько Сулейман його стратив разом з синами. В "Величному столітті" роль зіграв актор Арас Булут Ийнемли.
Шехзаде Джіхангір був молодшим сином султана і Роксолани. Через вроджений порок не розглядали його кандидатуру на престол. Прожив лише 22 роки. Кажуть в легендах, що помер від туги за казенним братом. Через слабку значущості в Османській імперії дізнатися, як виглядав нащадок, неможливо. У серіалі роль зіграв актор Толга Сариташ.
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