У турецького султана Сулеймана і наложниці Хюррем, яку називають у народі Роксоланою, було всього п'ять дітей

Незважаючи на закони тих часів, Хюррем стала законною дружиною і народила Сулейманові чотирьох синів і одну доньку. Про це пише Clutch.

Першим сином Роксолани був Шехзаде Мехмед. Він прожив лише 22 роки, так як помер від віспи. Спадкоємець був другим в черзі на престол. У культовому серіалі його роль зіграв актор Сезгі Менгі. Як виглядав в реальності старший син, знати неможливо, так як достовірних портретів на наш час не залишилося.

Красуня Міхрімах була єдиною дочкою Роксолани. Її портрет написав венеціанський художник Тіцианом. Немає даних, малював він за натурою або тільки з чуток про зовнішність дівчини. У серіалі його роль зіграла Пелін Карахан.

Другим сином Хюррем був Шехзаде Селім, який став 11-м султаном Османської імперії. Його в народі називали Селім П'яниця і Селім Блондин. У серіалі роль дісталася турецькому акторові Энгізу Озтюрку.

Третій син Хюррем - Шехзаде Баязид. Прожив всього 36 років, так як батько Сулейман його стратив разом з синами. В "Величному столітті" роль зіграв актор Арас Булут Ийнемли.

Шехзаде Джіхангір був молодшим сином султана і Роксолани. Через вроджений порок не розглядали його кандидатуру на престол. Прожив лише 22 роки. Кажуть в легендах, що помер від туги за казенним братом. Через слабку значущості в Османській імперії дізнатися, як виглядав нащадок, неможливо. У серіалі роль зіграв актор Толга Сариташ.

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