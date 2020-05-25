У турецкого султана Сулеймана и наложницы Хюррем, которую называют в народе Роксоланой, было всего пять детей

Несмотря на законы тех времен, Хюррем стала законной женой и родила Сулейману четырех сыновей и одну дочь. Об этом пишет Clutch.

Первым сыном Роксоланы был Шехзаде Мехмед. Он прожил только 22 года, так как умер от оспы. Наследник был вторым в очереди на престол. В культовом сериале его роль сыграл актер Сезги Менги. Как выглядел в реальности старший сын, узнать невозможно, так как достоверных портретов на наше время не осталось.

Красотка Михримах была единственной дочерью Роксоланы. Ее портрет написал венецианский художник Тициану. Нет данных, рисовал он по натуре или только по слухам о внешности девушки. В сериале его роль сыграла Пелин Карахан.

Вторым сыном Хюррем был Шехзаде Селим, который стал 11-м султаном Османской империи. Его в народе называли Селим Пьяница и Селим Блондин. В сериале роль досталась турецкому актеру Энгизу Озтюрку.

Третий сын Хюррем - Шехзаде Баязид. Прожил всего 36 лет, так как отец Сулейман его казнил вместе с сыновьями. В "Великолепном веке" роль сыграл актер Арас Булут Ийнемли.

Шехзаде Джихангир был младшим сыном султана и Роксоланы. Из-за врожденного порока его кандидатуру не рассматривали на престол. Прожил только 22 года. Говорят в легендах, что скончался от тоски по казенному брату. Из-за слабой значимости в Османской империи узнать, как выглядел отпрыск, невозможно. В сериале роль сыграл актер Толга Сарыташ.

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