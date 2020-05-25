У турецкого султана Сулеймана и наложницы Хюррем, которую называют в народе Роксоланой, было всего пять детей
Несмотря на законы тех времен, Хюррем стала законной женой и родила Сулейману четырех сыновей и одну дочь. Об этом пишет Clutch.
Первым сыном Роксоланы был Шехзаде Мехмед. Он прожил только 22 года, так как умер от оспы. Наследник был вторым в очереди на престол. В культовом сериале его роль сыграл актер Сезги Менги. Как выглядел в реальности старший сын, узнать невозможно, так как достоверных портретов на наше время не осталось.
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Красотка Михримах была единственной дочерью Роксоланы. Ее портрет написал венецианский художник Тициану. Нет данных, рисовал он по натуре или только по слухам о внешности девушки. В сериале его роль сыграла Пелин Карахан.
Вторым сыном Хюррем был Шехзаде Селим, который стал 11-м султаном Османской империи. Его в народе называли Селим Пьяница и Селим Блондин. В сериале роль досталась турецкому актеру Энгизу Озтюрку.
Третий сын Хюррем - Шехзаде Баязид. Прожил всего 36 лет, так как отец Сулейман его казнил вместе с сыновьями. В "Великолепном веке" роль сыграл актер Арас Булут Ийнемли.
Шехзаде Джихангир был младшим сыном султана и Роксоланы. Из-за врожденного порока его кандидатуру не рассматривали на престол. Прожил только 22 года. Говорят в легендах, что скончался от тоски по казенному брату. Из-за слабой значимости в Османской империи узнать, как выглядел отпрыск, невозможно. В сериале роль сыграл актер Толга Сарыташ.
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