Відома модель Ана Чері показала найспокусливіше в жаркому вбранні

На фото красуня позує в коротенькій квітковій сукні вище коліна і з величезним декольте. Ана доповнила образ прикрасами на руці, стильною зачіскою і яскравим макіяжем. Чері стояла біля дверей на тлі столика з квітами. Кадр вийшов дуже цікавим і привабливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Це був прекрасний день", - написала співачка.

Фанати поставили майже 100 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Чудова", "Прекрасна", "Вау", "Зараз вистрибнуть", "Ідеальний ракурс", "Я люблю Ану".

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Ана Чері подратувала шанувальників своїми пишними формами.

Красуня одягла мікро купальник і повернулася до камери своєю п'ятою точкою. В стрінгах її сідниці здавалися особливо великими. Чері доповнила образ банданою, в результаті чого була схожа на спокусливу піратку. Варто відзначити, що пишні груди модель ледь прикрила маленьким купальником.

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Ана Чері спокусила видом в дуже короткому топі, ледь прикривав головне.

Так, в цей раз молода модель вирішила захопити фото, зробленими в стильному костюмі світлого відтінку, вдало подчеркнувшими її фігуру і форми. Дівчина, як відомо, любить дивувати кадрами в різних образах і рекламувати спортивний одяг, вигідно показує її тіло після тренувань.

Нагадаємо, волога Ана Чері влаштувала гарячу тренування в екстремальному міні

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