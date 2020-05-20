Фитнес-модель Ана Чери порадовала поклонников и показалась на камеру в крохотном платье, которое решила приспустить

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Должна ли я сделать обзор про макияж, который я нанесла ради этого платья? Дамы, как думаете? Желаю всем хорошего дня и оставайтесь в безопасности», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Чери позирует в мини-платье бирюзового цвета. Звезда решила его немного приспустить, из-за чего в кадр попали роскошные формы модели. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Богиня», «невозможно оторваться», «бомба», «красивая картинка», «вау, как же это красиво», «что за идеальная красотка», «горяча, чертовка», «это слишком красиво для меня», - пишут они.

До этого сообщалось, что американская фитнес-модель Ана Чери соблазнила видом в слишком коротком топе, едва прикрывающем главное.

Так, в этот раз молодая модель решила восхитить фото, сделанными в стильном костюме светлого оттенка, удачно подчеркнувшими ее фигуру и формы. Девушка, как известно, любит удивлять кадрами в разных образах и рекламировать спортивную одежду, выгодно показывающую ее тело после тренировок.

Так, Ана позировала в супер-короткой кофточке, которая прикрывает ее грудь лишь частично, а также штанах на высокой посадке со стильным принтом. Похоже, девушка решила показать фигуру, которой очень гордится, ведь много времени уходит на то, чтобы поддерживать ее в нужной форме.

Напомним, шикарная Ана Чери показала нереальные объемы, лосины аж трещат

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