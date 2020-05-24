Відома фітнес-модель Ана Чері похвалилася відвертим знімком, який буквально підірвав мережу

Як повідомляє Politeka.net знаменита фітнес-модель Ана Чері не соромиться демонструвати свою апетитну фігуру у сексуально-відвертій білизні і купальниках. Кожне її фото отримує безліч коментарів та лайків від користувачів мережі.

Під час карантину Чері також не залишає своїх шанувальників без нових фото. На новому знімку вона показала спокусливий наряд, який тісно обтягує її пишну фігуру.

Кожен раз Чері умудряється якось по-особливому підкреслити свою фігуру “пісочний годинник”. Не стала винятком і нова поява красуні перед підписниками.

Ана блищала у воістину розкішній сукні-міні з глибоким декольте. Силуетна сукня насиченого чорного кольору вкрита маленькими яскравими трояндочками. А також декорована великим бантом замість рукавів. Через що складається враження, ніби перед вами - русалка. Свій яскравий аутфіт модель доповнила кільцями. Густе каштанове волосся модель завила в великі хвилі. Макіяж зроблений з акцентом на очі з чорними густими стрілками і ледь помітним блиском на губах.

Користувачі мережі відразу ж почали засипати дівчину всілякими компліментами.

"Чудово 👌❤️", "Прекрасна 😍😇❤️", "Така гарна посмішка", "Справжня Принцеса дуже тебе кохаю❤️", "Вау, чертовски мило. 😩", "Грайлива чортиця 👏", "Леді Дуже мило.👌", "ви стаєте красивіше з кожним постом", "Гарна дитинка", " Я просто втратив слова, ти прекрасна", "Приголомшлива краса".

Нагадаємо, що ефектна Ана Чері спустила кофту і посвітила пружними принадами: "Ах, ти ж розпусниця".

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