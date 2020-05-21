Американська фітнес-модель Ана Чері постала в простому, але водночас у гарячому образі
Зірка покрасувалася у светрі, який розстебнула для більшої пікантності, пише Politeka.net. Модель на відео посвітила пружними грудьми.
Ана Чері спустила светрик з плеча, показавши тонку маєчку, з декольте якої випали груди.
Красуня трохи стиснула принади, щоб підкреслити їх об'єми: "Ах, ти ж розпусниця".
Грайлива зірка дивилася в камеру через круглі окуляри для зору. Чорні вії виділили красу очей моделі, а блиск на губах - пухлість.
Ана забрала волосся в грайливий хвостик, спустивши кілька пасом біля обличчя.
Загалом образ вийшов гарячим і якимось домашнім.
Оскільки відео було оприлюднено в сторіз, ніхто не зміг відкрито залишити коментарі, але інші пости моделі моментально набирають тисячі лайків.
Зараз на сторінку моделі підписані 12,5 мільйона користувачів, які активно стежать за її життям і коментують пости.
Нагадаємо, Ана Чері постала в рожевому бікіні, яке являло собою два маленьких трикутника тканини на тонких бретельках.
Ліфчик натягнувся на округлостях Чері, до того ж для ефектного кадру красуня відтягнула лямку купальника.
Варто відзначити, що в такому вигляді зірка нібито мила авто.
Раніше повідомлялося, що Ана Чері постала в стильній білизні, зробленій практично повністю з мережив і тонких смужок тканини. Ана доповнила свій образ макіяжем і акуратною укладкою, зробивши свій сміливий лук більш привабливим.
«Найпривабливіше, що може мати жінка, - це довіра. – Beyoncé», - написала під фото Чері.
Нагадаємо, шикарна Ана Чері показала нереальні обсяги, лосини аж тріщать
А ще Politeka писала, що розкішна Ана Чері показала «близнят» без білизни
Також Politeka повідомляла, що Ана Чері у вбранні з вирізом зігнулась заради гарячих знімків