Американська фітнес-модель Ана Чері постала в простому, але водночас у гарячому образі

Зірка покрасувалася у светрі, який розстебнула для більшої пікантності, пише Politeka.net. Модель на відео посвітила пружними грудьми.

Ана Чері спустила светрик з плеча, показавши тонку маєчку, з декольте якої випали груди.

Красуня трохи стиснула принади, щоб підкреслити їх об'єми: "Ах, ти ж розпусниця".

Грайлива зірка дивилася в камеру через круглі окуляри для зору. Чорні вії виділили красу очей моделі, а блиск на губах - пухлість.

Ана забрала волосся в грайливий хвостик, спустивши кілька пасом біля обличчя.

Загалом образ вийшов гарячим і якимось домашнім.

Оскільки відео було оприлюднено в сторіз, ніхто не зміг відкрито залишити коментарі, але інші пости моделі моментально набирають тисячі лайків.

Зараз на сторінку моделі підписані 12,5 мільйона користувачів, які активно стежать за її життям і коментують пости.

Нагадаємо, Ана Чері постала в рожевому бікіні, яке являло собою два маленьких трикутника тканини на тонких бретельках.

Ліфчик натягнувся на округлостях Чері, до того ж для ефектного кадру красуня відтягнула лямку купальника.

Варто відзначити, що в такому вигляді зірка нібито мила авто.

Раніше повідомлялося, що Ана Чері постала в стильній білизні, зробленій практично повністю з мережив і тонких смужок тканини. Ана доповнила свій образ макіяжем і акуратною укладкою, зробивши свій сміливий лук більш привабливим.

«Найпривабливіше, що може мати жінка, - це довіра. – Beyoncé», - написала під фото Чері.

Нагадаємо, шикарна Ана Чері показала нереальні обсяги, лосини аж тріщать

А ще Politeka писала, що розкішна Ана Чері показала «близнят» без білизни

Також Politeka повідомляла, що Ана Чері у вбранні з вирізом зігнулась заради гарячих знімків