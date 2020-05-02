Фитнес-модель Ана Чери умеет выгодно демонстрировать свои формы

В этот раз звезда опубликовала в Инстаграм видео, на котором она позирует в мини-бикини, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Звезда предстала в крохотном ярком купальнике, снимая себя в зеркало.

Маленький верх едва держался на большой груди звезды. Было видно, как из купальника выпирали сочные прелести.

Лямки крохотных трусиков Ана натянула выше бедер, тем самым сделав акцент на эту часть тела.

Чери надела шляпку леопардовой расцветки, очки с розовыми стеклами и другие аксессуары.

Красотка пританцовывала возле зеркала и двигала бедрами, чем взбудоражила своих фанатов: "Так горячо!".

За шесть часов кадры собрали более 400 тысяч просмотров и много комментариев.

Пользователи сети писали, что звезда великолепна, также они пожелали ей хорошего дня и удачи в личной жизни.

Напомним, Ана Чери предстала практически голой. Ее прелести прикрывает нижнее белье, которое настолько миниатюрное, что открывает взору поклонников практически все.

Трусики выполнены из прозрачной ткани, а бюстгальтер состоит лишь из косточки с небольшими веревочками.

Модель накинула сверху рубашку, чтоб дополнить образ и сделать его более интересным.

Ранее сообщалось, что Ана Чери позировала в крохотном наряде с принтом в виде поцелуев, до неприличия изогнувшись и показав, за что ее любят мужчины.

«Утро. Вы поймали мои новые истории?» - говорится в сообщении.

Пользователи сети тут же завалили красотку приятными сообщениями.

Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".

А еще Politeka писала, Ана Чери в крохотном наряде изогнулась до неприличия: «Прикрой сейчас же!».

Также Politeka сообщала, что роскошная Ана Чери показала, чем привлекает мужчин: "От напряжения корсет трещит".