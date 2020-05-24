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Долар обвалиться відразу після вихідних, НБУ вразив новими цифрами: чого чекати українцям

Курс валют в Україні 24 травня виявить неабияку сміливість гривні, долар і євро поваляться вниз

За даними Національного банку України, долар буде торгуватися за 26,7556 гривень за один американський «вічнозелений». Передбачається, що валюта впаде на 0,0113 гривні.

Ще більше обвалиться вартість євро. Він буде торгуватися за 29,1676 гривень за одну купюру: падіння складе 0,294 гривні.

Крім того, як стверджують в Національному банку, до середини останнього робочого дня долар торгувався по курсу: 2674,73 гривні за стодоларову купюру.

Пенсії будуть платити по-новому, Кабмін вирішив різко змінити правила: хто отримає гроші першим

Український уряд хоче змінити правила нарахування пенсій громадянам, ввівши три програми

За інформацією прес-служби Федерації профспілок України, проект закону знаходиться на етапі громадського обговорення і поки що не зареєстрований у Верховній Раді. Документ передбачає створення трьох професійних пенсійних програм: право на отримання пенсійних виплат до 50 років; отримання пенсійних виплат при досягненні 55 років і можливість взяти участь в накопичувальній системі на умовах, які визначені в колективних договорах, які дадуть можливість отримувати виплати після 55 років.

Уточнюється, що до першої категорії будуть відносити людей, які працюють в особливо важких умовах. До другої тих, хто працює із шкідливими і важкими умовами праці.

«Тіло знайшли в туалеті»: розкрито підозрілі деталі загибелі нардепа Давиденка, кадри з місця

У мережі розкрили перші деталі про загадкову загибель українського парламентарія, тіло якого знайшли у власному офісі в суботу, 23 травня.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко прокоментував ситуацію: «Сьогодні в Києві, у власному офісі, в туалеті, було знайдено тіло народного депутата Валерія Давиденка із смертельним вогнепальним пораненням голови. На місці працює слідчо-оперативна група поліції».

«Поліцією і прокуратурою будуть перевірятися всі можливі версії трагедії», - уточнив Геращенко.

Звернемо увагу, що тіло політика в туалеті офісу виявила прибиральниця. Давиденко сидів у кріслі, а на підлозі лежав нагородний пістолет. Зараз поліція займається камерами, які могли зняти можливого злочинця.

Нагадаємо, НБУ різко змінив курс валют, долар і євро синхронно летять на дно: чого чекати в обмінниках.

Як повідомляла Politeka, правила виплати пенсій українцям кардинально змінять, подробиці закону