Доллар обвалится сразу после выходных, НБУ поразил новыми цифрами: чего ждать украинцам
Курс валют в Украине 24 мая проявит небывалую смелость гривны, доллар и евро повалятся вниз
По данным Национального банка Украины, доллар будет торговаться по 26,7556 гривен за один американский «вечнозеленый». Предполагается, что валюта упадет на 0,0113 гривны.
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Еще больше обвалится стоимость евро. Он будет торговаться по 29,1676 гривен за одну купюру: падение составит 0,294 гривны.
Кроме того, утверждают в Национальном банке, к средине последнего рабочего дня доллар торговался по курсу: 2674,73 гривны за стодолларовую купюру.
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Украинское правительство хочет изменить правила начисления пенсий гражданам, введя в силу три программы
По информации пресс-службы Федерации профсоюзов Украины, проект закона находится на этапе общественного обсуждения и пока не зарегистрирован в Верховной Раде. Документ предусматривает создание трех профессиональных пенсионных программ: право на получение пенсионных выплат в 50 лет; получение пенсионных выплат при достижении 55 лет и возможность взять участие в накопительной системе на условиях, которые определены в коллективных договорах, которые дадут возможность получать выплаты после 55 лет.
Уточняется, что к первой категории будут относить людей, которые работают в особенно тяжелых условиях. Ко второй тех, кто работает с вредными и тяжелыми условиями труда.
«Тело нашли в туалете»: раскрыты подозрительные детали гибели нардепа Давыденко, кадры с места
В сети раскрыли первые детали о загадочной гибели украинского парламентария, тело которого нашли в собственном офисе в субботу, 23 мая.
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко прокомментировал ситуацию: «Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, был найдено тело народного депутата Валерия Давыденко с смертельным огнестрельным ранением головы. На месте работает следственно-оперативная группа полиции».
«Полицией и прокуратурой будут проверяться все возможные версии произошедшей трагедии», - уточнил Геращенко.
Обратим внимание, что тело политика в туалете офиса обнаружила уборщица. Давыденко сидел в кресле, а на полу лежал наградной пистолет. Сейчас полиция занимается камерами, которые могли заснять возможного преступника.
Напомним, НБУ резко изменил курс валют, доллар и евро синхронно летят на дно: чего ждать в обменниках.
Как сообщала Politeka, правила выплаты пенсий украинцам кардинально изменят, подробности закона