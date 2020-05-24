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Доллар обвалится сразу после выходных, НБУ поразил новыми цифрами: чего ждать украинцам

Курс валют в Украине 24 мая проявит небывалую смелость гривны, доллар и евро повалятся вниз

По данным Национального банка Украины, доллар будет торговаться по 26,7556 гривен за один американский «вечнозеленый». Предполагается, что валюта упадет на 0,0113 гривны.

Еще больше обвалится стоимость евро. Он будет торговаться по 29,1676 гривен за одну купюру: падение составит 0,294 гривны.

Кроме того, утверждают в Национальном банке, к средине последнего рабочего дня доллар торговался по курсу: 2674,73 гривны за стодолларовую купюру.

Пенсии будут платить по-новому, Кабмин решил резко изменить правила: кто получит деньги первым

Украинское правительство хочет изменить правила начисления пенсий гражданам, введя в силу три программы

По информации пресс-службы Федерации профсоюзов Украины, проект закона находится на этапе общественного обсуждения и пока не зарегистрирован в Верховной Раде. Документ предусматривает создание трех профессиональных пенсионных программ: право на получение пенсионных выплат в 50 лет; получение пенсионных выплат при достижении 55 лет и возможность взять участие в накопительной системе на условиях, которые определены в коллективных договорах, которые дадут возможность получать выплаты после 55 лет.

Уточняется, что к первой категории будут относить людей, которые работают в особенно тяжелых условиях. Ко второй тех, кто работает с вредными и тяжелыми условиями труда.

«Тело нашли в туалете»: раскрыты подозрительные детали гибели нардепа Давыденко, кадры с места

В сети раскрыли первые детали о загадочной гибели украинского парламентария, тело которого нашли в собственном офисе в субботу, 23 мая.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко прокомментировал ситуацию: «Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, был найдено тело народного депутата Валерия Давыденко с смертельным огнестрельным ранением головы. На месте работает следственно-оперативная группа полиции».

«Полицией и прокуратурой будут проверяться все возможные версии произошедшей трагедии», - уточнил Геращенко.

Обратим внимание, что тело политика в туалете офиса обнаружила уборщица. Давыденко сидел в кресле, а на полу лежал наградной пистолет. Сейчас полиция занимается камерами, которые могли заснять возможного преступника.

Напомним, НБУ резко изменил курс валют, доллар и евро синхронно летят на дно: чего ждать в обменниках.

Как сообщала Politeka, правила выплаты пенсий украинцам кардинально изменят, подробности закона