Стали известны подробности возможного изменения пенсионной системы в Украине

Об этом пишет Сегодня.

Как известно, в Украине продолжает функционировать солидарная система, а запуск накопительных пенсий постоянно откладывают.

В Минсоцполитики разработали законопроект, которым предлагают изменить пенсионную систему в Украине.

Сообщается, что документ "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно накопительной профессиональной пенсионной системы" пока что не зарегистрирован в Парламенте и находится на общественном обсуждении.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что законопроект призван поспособствовать "освобождению солидарной системы от несвойственных ей расходов", а также должен "создать предпосылки для эффективного функционирования накопительной системы".

Ведомство своим законопроектом предлагает выделить три профессиональные пенсионные программы:

право на получение пенсионных выплат при достижении 50;

право на получение пенсионных выплат при достижении 55 лет;

возможность принять участие в накопительной пенсионной системе на условиях, которые определены в коллективных договорах, и получить пенсионные выплат по достижении 55 лет.

Участниками первой программы могут стать украинцы, которые работают полный день в особо тяжелых условиях труда. Ко второй программе предлагают отнести трудяг, занятых полный рабочий день на работах с вредными и тяжелыми условиями труда. К третьей категории отнесли всех остальных украинцев.

Помимо этого, в документе прописано увеличение размера ЕСВ:

15% – для программы №1;

7% – для программы №2;

не менее чем 3% – для программы № 3.

То есть, деньги получат те потенциальные пенсионеры, которые будут соответствовать существующим программам и которые будут в нужном объеме платить ЕСВ.

Стоит отметить, что по состоянию на 19 мая Пенсионный фонд направил на пенсионные выплаты 1,6 млрд гривен. С начала 2020 года профинансировано выплат украинцам на сумму в 29,7 млрд.

Что касается выплат пенсий, то этот процесс будет произведен в заранее установленном порядке: на банковский счет или доставка домой через "Укрпошту".

Напомним, индексации пенсий больше не будет, в Пенсионном фонде выдали новые правила: кто не получит денег.

Как сообщала Politeka, повышение пенсий не для всех: в Пенсионном фонде сделали важное уточнение, «ждите до…»

Также Politeka писала, что в Пенсионном фонде сделали срочное заявление, что надо знать украинцам: "Выплаты за май..."