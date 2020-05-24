Курс валют в Украине 24 мая проявит небывалую смелость гривны, доллар и евро повалятся вниз

Как сообщает Politeka, об этом говорится в прогнозе Национального банка Украины.

Доллар будет торговаться по 26,7556 гривен за один американский «вечнозеленый». Предполагается, что валюта упадет на 0,0113 гривны.

Еще больше обвалится стоимость евро. Он будет торговаться по 29,1676 гривен за одну купюру: падение составит 0,294 гривны.

Кроме того, утверждают в Национальном банке, к средине последнего рабочего дня доллар торговался по курсу: 2674,73 гривны за стодолларовую купюру.

Как сообщалось ранее, эксперты объясняют резкие скачки курса доллара появлением во вторник на межбанковском рынке крупных покупателей валюты.

Несколько крупных покупателей одновременно интересовались крупными суммами в $50-70 млн, что, соответственно, двинуло курс доллара вверх, и достаточно резво.

По словам аналитика Олега Пендзина, спрос курса ситуативно вырос из-за продажи Минфином валютных облигаций. Не у всех покупателей нашлось достаточно валюты, поэтому им пришлось выходить на межбанковский рынок, из-за чего в итоге образовался дефицит валюты, который был восполнен продавцами, но по более высокому курсу.

Украинцев предупреждают, что курс доллара будет нестабильным еще неделю несмотря на то, что страна выходит из карантина.

"Пока этот спрос (на валюту - ред.) незначителен, чтобы можно было наверняка говорить о том, что тренд поменялся и курс доллара пойдет вверх. Еще неделю ожидаю, что курс будет колебаться в пределах 26,8 – 27,3 грн/доллар", – предупреждает финансист Александр Охрименко.

Напомним, НБУ резко изменил курс валют, доллар и евро синхронно летят на дно: чего ждать в обменниках.

Как сообщала Politeka, доллар летит в пропасть, эксперт рассказал, к чему готовиться: "На ближайшей неделе..."