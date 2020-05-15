36-летняя турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, ставшая мегапопулярной после участия в сериале "Великолепный век", ошеломила фото с прогулки

Как передает Politeka.net, знаменитость опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала вместе со своей шестилетней дочкой Ларой Джемине.

Мерьем вместе с девочкой прогуливались по тротуару на оживленной улице. Актриса была в темно-красном кожаном пальто, клетчатом шарфе, черных колготках и такого же цвета ботинках, а также с солнцезащитными очками. А малышка нарядилась в красное клетчатое платье, джинсовую курточку и светлую панамку. При этом девочка каталась на самокате.

Судя по счастливым улыбкам обе красотки были несказанно рады провести вместе время.

"маленькая прогулка с моей самой большой любовью ❤️👭❤️ момент любви на свежем воздухе sintime 💕", - подписала кадры Узерли.

Менее чем за час, пост собрал почти 60 000 лайков, а также уйму восторженных комментариев.

"Очень красивая 😍"

"Мерьем,вы с дочей 🔥🔥🔥"

"Очень красиво❤❤❤"

"Как кадр из фильма😍"

"Моя любовь😘"

"Фото как в американских фильмах😊👍"

Ранее мы сообщали, Мерьем обескуражила жарким снимком. Девушка, будто бы припорошенная песком, с необычным венком на голове дерзко посмотрела в камеру своим испопеляющим взглядом.

«Любимые Мальдивы, скучаю за вами», - подписала актриса снимок.

«Как красиво», «Такая красота!!! Мерьем, ты всегда выглядишь замечательно, ты это понимаешь?», «Прекрасная», «Я ничего не могу написать. Потому что нет слов, чтобы описать вашу красоту», «Ты украла мое сердце. Приглашаю провести несколько дней на пляже на юге Албании», - отреагировали пользователи.

Напомним, что Мерьем Узерли повторила образ Роксоланы в реальной жизни: "Настоящая Хюррем".

Как сообщала Politeka, Мерьем Узерли из «Великолепного века» впечатлила роскошным образом в обычной жизни: «Королева».

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