Известная актриса Мерьем Узерли, звезда "Великолепного века", показала всю свою семью

На кадрах можно увидеть Мерьем в легком платье с небольшим декольте, которая стоит справа от мамы Урсула Узерли в черном наряде. Слева от нее стоит сестра актрисы - Джанан, которая была в джинсах и розовой кофточке. По краям можно увидеть сыновей Урсула. Все семейство улыбалось и позировало для фото. Кадры получились нежными и семейными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Рай ложите под ногами ваших матерей. Фото: наша мама со всеми четырьмя детьми. Спасибо нашей маме за то, что она лучшая из всех, что мы могли когда-либо пожелать. Мы не можем быть с тобой сегодня, но наши сердца с тобой. Счастливого Дня матери", - написала Узерли.

Фанаты поставили почти 100 тысяч лайков и написали множество восторженных комментариев:

"Я так сильно тебя люблю. Благослови вас Бог и вашу семью", "С Днем Матери", "Очень красиво".

Ранее мы сообщали, что немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли показала, как выглядит в повседневной жизни.

Красотка была одета в легкое платье, украшенное цветами. На ее лице практически не было макияжа, но были видны результаты уколов красоты, которые делала себе актриса. Узерли задумчиво смотрела вдаль. Стоит отметить, что актриса очень изменилась и уже не похожа на ту девушку, которая играла в сериале.

Напомним, звезда "Великолепного века" похвасталась фото в постели

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