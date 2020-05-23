Модель Демі Роуз, яку називають молодою Кардашьян, приміряла дуже сміливий наряд

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала пікантне фото на своїй сторінці в Instagram.

В кадрі модель розвалилася на дивані поруч зі своїм домашнім вихованцем. Вона поправляє волосся, які розметались по подушці, і дивиться в бік.

Для знімка Демі Роуз вбралася в екстремально коротку помаранчеву футболку, в такій треба ходити дуже обережно, інакше "гордість" просто вивалиться назовні. На дівчині також є мініатюрні трусики того ж кольору.

Демі Роуз присвятила пост проблем сучасного суспільства. Вона зізналася, якими речами незадоволена.

"Я втомилася від людей, які засуджують інших за зовнішній вигляд, я втомилася від людей, які не відверті і не прямолінійні, я втомилася від самотності, я втомилася від неможливості зв'язатися з усіма моїми друзями, я втомилася від багато чого. Але я не втомилася любити так вільно і так відкрито, як тільки можу, цінувати все це, відпускати те, що мені не служить і плекати надію у майбутнє. А від чого ви втомилися?", - поцікавилася красуня.

Користувачі соціальної мережі залишили багато захоплених коментарів:

"Прекрасна фотографія, дорога"; "Дуже круто"; "Ти виглядаєш приголомшливо"; "Мила, як завжди"; "Ти прекрасна".

Нагадаємо, карколомна Демі Роуз побешкетувала на дивані в мереживній халаті.

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