Модель Демі Роуз, яку називають молодою Кардашьян, приміряла дуже сміливий наряд
Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала пікантне фото на своїй сторінці в Instagram.
В кадрі модель розвалилася на дивані поруч зі своїм домашнім вихованцем. Вона поправляє волосся, які розметались по подушці, і дивиться в бік.
Для знімка Демі Роуз вбралася в екстремально коротку помаранчеву футболку, в такій треба ходити дуже обережно, інакше "гордість" просто вивалиться назовні. На дівчині також є мініатюрні трусики того ж кольору.
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Демі Роуз присвятила пост проблем сучасного суспільства. Вона зізналася, якими речами незадоволена.
"Я втомилася від людей, які засуджують інших за зовнішній вигляд, я втомилася від людей, які не відверті і не прямолінійні, я втомилася від самотності, я втомилася від неможливості зв'язатися з усіма моїми друзями, я втомилася від багато чого. Але я не втомилася любити так вільно і так відкрито, як тільки можу, цінувати все це, відпускати те, що мені не служить і плекати надію у майбутнє. А від чого ви втомилися?", - поцікавилася красуня.
Користувачі соціальної мережі залишили багато захоплених коментарів:
"Прекрасна фотографія, дорога"; "Дуже круто"; "Ти виглядаєш приголомшливо"; "Мила, як завжди"; "Ти прекрасна".
Нагадаємо, карколомна Демі Роуз побешкетувала на дивані в мереживній халаті.
А ще Politeka повідомляла, що Демі Роуз показала, як треба спокушати в напівпрозорому халатику.
Також Politeka писала, що спекотна Демі Роуз вивалила свої принади напоказ в бездонному декольте.