В мережі розгорівся неабиякий скандал після заяви відомого російського стриптизера Тарзана про те, що їм з дружиною, співачкою Наташею Корольовою не за що жити

Так, 50-річний танцюрист через карантин позбувся єдиного бізнесу — фітнес-центру, і тепер, за його словами, їм з дружиною доводиться важче, ніж пенсіонерам.

«На відміну від бабусь і дідусів, які сидять вдома і як отримували пенсію, так і отримують, ми, артисти, ні копійки не маємо. Більше того, ми будемо останніми, кого підключать до життя, тому що масові збіговиська ще довго будуть під забороною!» — обурився Тарзан.

Вислів зірки викликав бурхливе обговорення, а представник одного з відомих агрегаторів таксі запропонував збіднілим Тарзану і Корольовій роботу.

"Ми з великим співчуттям поставилися до артиста в непростій ситуації. Ми вирішили допомогти і готові в прискореному режимі підключити Сергія Глушка (справжнє ім'я танцюриста, - ред.) і Наташу Корольову до нашої системи", - протролив ситуацію підприємець у Фейсбуці.

Пост вмить рознісся в мережі, зібравши безліч коментарів.

"пожалійте ваших пасажирів, Георгій" - "Якщо не буде просити чайові в труси, то не бачу проблем"

"Виконуєте мрії, замовив сітімобіл а тебе підвезла Корольова) Хоча тут, звичайно, як в російській рулетці, може і тарзан попастися))"

"Тролите, так)) - "Ні, якщо зовсім важко, то допоможемо чим зможемо. Не кидати ж хлопця"

"Скиглій! Треба було обирати не Корольову, а наприклад Бабкіну. Ось Галкін - заздалегідь подумав про своє майбутнє"

"Це геніально, плачу від захвату"

"Тарзапортація, до кінця поїздки він залишиться в плавках"