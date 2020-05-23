В мережі розгорівся неабиякий скандал після заяви відомого російського стриптизера Тарзана про те, що їм з дружиною, співачкою Наташею Корольовою не за що жити
Так, 50-річний танцюрист через карантин позбувся єдиного бізнесу — фітнес-центру, і тепер, за його словами, їм з дружиною доводиться важче, ніж пенсіонерам.
«На відміну від бабусь і дідусів, які сидять вдома і як отримували пенсію, так і отримують, ми, артисти, ні копійки не маємо. Більше того, ми будемо останніми, кого підключать до життя, тому що масові збіговиська ще довго будуть під забороною!» — обурився Тарзан.
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Вислів зірки викликав бурхливе обговорення, а представник одного з відомих агрегаторів таксі запропонував збіднілим Тарзану і Корольовій роботу.
"Ми з великим співчуттям поставилися до артиста в непростій ситуації. Ми вирішили допомогти і готові в прискореному режимі підключити Сергія Глушка (справжнє ім'я танцюриста, - ред.) і Наташу Корольову до нашої системи", - протролив ситуацію підприємець у Фейсбуці.
Пост вмить рознісся в мережі, зібравши безліч коментарів.
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"Виконуєте мрії, замовив сітімобіл а тебе підвезла Корольова) Хоча тут, звичайно, як в російській рулетці, може і тарзан попастися))"
"Тролите, так)) - "Ні, якщо зовсім важко, то допоможемо чим зможемо. Не кидати ж хлопця"
"Скиглій! Треба було обирати не Корольову, а наприклад Бабкіну. Ось Галкін - заздалегідь подумав про своє майбутнє"
"Це геніально, плачу від захвату"
"Тарзапортація, до кінця поїздки він залишиться в плавках"
Нагадаємо, що Наташа Корольова показала себе в прозорому плащі, Тарзан не витримав: "Вогонь!".
А ще Politeka писала, що син Наташі Корольової слідом за батьком пішов у танцювальний "екстаз" і зганьбився: "Другий Тарзан".
Також Politeka повідомляла, що біда у Тарзана і Королевою, артист раптово накинувся на росіян: "Народ взагалі не розуміє".