Курс валют в Україні 24 травня виявить неабияку сміливість гривні, долар і євро поваляться вниз

Як повідомляє Politeka, про це йдеться в прогнозі Національного банку України.

Долар буде торгуватися за 26,7556 гривень за один американський «вічнозелений». Передбачається, що валюта впаде на 0,0113 гривні.

Ще більше обвалиться вартість євро. Він буде торгуватися за 29,1676 гривень за одну купюру: падіння складе 0,294 гривні.

Крім того, стверджують в Національному банку, до середини останнього робочого дня долар торгувався по курсу: 2674,73 гривні за стодоларову купюру.

Як повідомлялося раніше, експерти пояснюють різкі стрибки курсу долара появою у вівторок на міжбанківському ринку великих покупців валюти.

Кілька великих покупців одночасно цікавилися великими сумами в $50-70 млн, що, відповідно, посунуло курс долара вгору, і досить жваво.

За словами аналітика Олега Пендзина, попит курсу ситуативно виріс із-за продажу Мінфіном валютних облігацій. Не у всіх покупців знайшлося достатньо валюти, тому їм довелося виходити на міжбанківський ринок, із-за чого в підсумку утворився дефіцит валюти, який був заповнений продавцями, але за більш високим курсом.

Українців попереджають, що курс долара буде нестабільним ще тиждень незважаючи на те, що країна виходить з карантину.

"Поки цей попит (на валюту - ред.) незначний, щоб можна було, напевно, говорити про те, що тренд змінився і курс долара піде вгору. Ще тиждень очікую, що курс буде коливатися в межах 26,8 – 27,3 грн/долар", – попереджає фінансист Олександр Охріменко.

Нагадаємо, НБУ різко змінив курс валют, долар і євро синхронно летять на дно: чого чекати в обмінниках.

Як повідомляла Politeka, долар летить у прірву, експерт розповів, до чого готуватися: "На найближчому тижні..."