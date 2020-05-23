Популярна модель Ебігейл Рэтчфорд порадувала фанатів новою порцією "полунички"

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала гаряче фото на своїй сторінці в Instagram.

Ебі Рэтчфорд зовсім не соромиться свого розкішного тіла і з радістю виставляє її напоказ з різних ракурсів. На цей раз вона поділилася кадром з гримерки, де фотограф зловив її практично голу - складається враження, що він застав дівчину зненацька.

На опублікованому кадрі модель позує в одних трусиках, які абсолютно не приховують її великі сідниці. Свій об'ємний бюст красуня прикрила халатом. При цьому вона обертається через плече і свердлить здивованим поглядом, трохи відкривши рот.

"Частина збалансованого сніданку ;) 🍑", - підписала Рэтчфорд, натякаючи на свої "персики".

Користувачі соціальної мережі оцінили пропозицію і зовнішній вигляд моделі в коментарях. Багато зізналися, що не проти отримувати таке "частування" регулярно.

"Я згоден, що потребую Рэтчфорд на сніданок"; "Ти сама прекрасна дівчина на цій землі, ти прекрасна 😍😘"; "Які формы️"; "Сама чуттєва і прекрасна"; "Дуже красива леді".

Нагадаємо, гаряча Ебі Рэтчфорд заворожила великими розмірами в тонкому мереживі.

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