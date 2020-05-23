Знаменита на весь світ модель Сьюзі Кортез похвалилася ідеальними формами в бікіні

Як повідомляє Politeka.net, володарка найкрасивіших сідниць опублікувала новий гарячий знімок в соціальній мережі Instagram.

Фітнес-модель прославилася не тільки п'ятою точкою, але і чудовою фізичною формою. Для дівчини у неї дуже розвинена мускулатура, що особливо добре видно на останньому фото.

Сьюзі Кортез позує у себе вдома в дуже тісній білизні. Судячи з фото, вона ледве втиснула в ліфчик свій великий бюст, і він готовий вискочити в будь-який момент. При цьому красуня зробила собі яскравий макіяж, ніби зібралася йти на вечірку.

Шанувальники захопилися зовнішністю фітнес-моделі в коментарях:

"Гарна форма, топ"; "Вау, ти виглядаєш дивно, так красиво, приголомшливо, засмагле, чудове тіло і м'язи, такі різкі, така мускулиста"; "Просто прекрасна"; "Дуже прекрасні і сильні ноги"; "Гаряча дитинко"; "Перекачалася - вже не баба".

Раніше Сьюзі Кортез вразила мережу інших фото - модель знялася у фотосесії, покривши все тіло золотистою фарбою, включаючи свої знамениті сідниці. Природний колір шкіри залишився лише на голові дівчини. При цьому вона позувала на камеру без ліфчика.

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