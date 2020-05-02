Відома топ-модель Ірина Шейк порадувала шанувальників яскравим фото зі свого минулого, але оцінили не всі

На своїй сторінці в Instagram модель розмістила спільне фото з італійським модельєром Донателлою Версаче.

Справа в тому, що 2 травня головний дизайнер однойменного модного будинку відзначає своє 65-річчя.



Ірина Шейк давно співпрацює з брендом Versace і дружить з його головою Донателлою Версаче. Разом вони не раз з'являлися в парних нарядах, передає Politeka.net

На знімку Ірина була одягнена в срібне міні-сукню без бретелей і високі ботфорти того ж кольору, а Донателла вибрала золоте плаття і високі чоботи в тон.

Ірина Шейк отримала захоплені компліменти на свою адресу, а зовнішній вигляд подружки не оцінили. Деякі шанувальники не стрималися від негативних коментарів

«Красуня і чудовисько», «Монстр, жах», - пишуть в мережі.

Раніше ми писали, що Ірина Шейк поділилася яскравим фото, на якому вона постала в зеленому топі і коротких синіх шортиках, які підкреслюють ідеальну фігуру і оголюють стрункі ніжки моделі.

Як відомо, Ірина Шейк родом з Росії. У 2005 році вона почала працювати в якості моделі в Європі і США. Її тривалий час називали однією з найкрасивіших жінок світу. П'ять років Шейк зустрічалася з футболістом Кріштіану Роналду. Після цих відносин кілька років вона зустрічалася з актором Бредлі Купером, з яким народила доньку.

Нагадаємо, що Ірина Шейк знайшла несподівану заміну Куперу, фото з красенем облетіли мережу: "Виявився відомим...".

Як повідомляла Politeka, Ірина Шейк приголомшила знімком в ліжку з Путіним, мережа кипить: Бредлі Купер буде в ауті.

Також Politeka писала, що Ірина Шейк показала, як виглядала 20 років тому: "Ех, були часи".