Как можно было расстаться с такой красоткой

Супермодель Ирина Шейк поделилась ярким домашним фото

Красотка опубликовала у себя в сториз на странице в Инстаграм домашний лук, передает Politeka.net. Модель была одета в короткие шорты и толстовку с капюшоном. Она сидела рядом с огромной игрушкой медведя во весь рост. Девушка облокотилась на него, выставив вперед свои стройные ножки. Похоже, именно так теперь Шейк проводит время дома, и вместо Брэдли Купера теперь обнимается с мягкими игрушками.

Стоит отметить, что, несмотря на домашний образ, выглядела модель безупречно. Поклонники не смогли оставить комментарии под фото, так как в сториз отсутствует такая возможность.

Ранее мы писали, что Ирина Шейк поделилась горячим фото, на котором она предстала с мокрыми волосами и ярким макияжем. Девушка запрокинула голову, держа в руках кусочек льда. Модель расстегнула кофточку, чтобы показать свою пышную грудь, которую она с трудом втиснула в кружевное белье.

Как известно, Шейк любит публиковать архивные фото, показывая, какой она была в детстве и в начале своей карьеры. Недавно в сториз она показала, как выглядела в далеком 2007 году. Тогда она только начинала свою карьеру и еще была похожа на обычную красивую девушку, а не топ-модель.

Напомним, что Ирина Шейк в экстра-мини взбудоражила снимком со знаменитой подругой, оценили не все: "Монстр".

А еще Politeka писала, что страстная Ирина Шейк похвасталась откровенным фото с красавицей-сестрой: "Одной породы".

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