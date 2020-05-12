Українська телеведуча Даша Трегубова, яка веде проект «Х-фактор», показала запальний танець на камеру

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Радіємо, що нарешті можна ходити в музеї та історико-культурні заповідники», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому відео Трегубова з задертою сорочкою і в джинсах танцює разом з іграшковим рожевим фламінго. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Навіть не знаю, як перестати це дивитися 😂«А ви разом з фламінго будете відвідувати культурні заповідні місця під такою мьюзік..?))», «Вау, запально як», «Клас», «люблю твої танці», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, 40-річна українська телезірка, ведуча проекту "Х-фактор" Дарина Трегубова збентежила постільної фотосесією.

Зірка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в спокусливому образі. Красуня вляглася в ліжко в темній маєчці (або пеньюарі, більш точно неможливо розгледіти) і позувала на животі, спершись на лікті. Пишний бюст Трегубової так і норовив "втекти" з занадто тесногодекольте.

Чорно-білі знімки як не можна краще передають настрій. На одному з них у Дарини задумливий вигляд, вона сплела пальці і прочинила рот, спрямувавши погляд кудись у порожнечу. Локони ніжними хвилями впали їй на плечі. На іншому - настрій провідною різко змінилася: вона відкинула волосся назад, зухвало глянула вгору і на її обличчі заграла широка посмішка.

Нагадаємо, що Даша Трегубова блиснула ідеальними формами на зйомках: «Які кокоси…».

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